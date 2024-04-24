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تكنولوجيا وعلوم

من Xiaomi.. تلفاز ذكي بمواصفات مميزة تعرّفوا إليه

Lebanon 24
24-04-2024 | 04:00
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كشفت Xiaomi عن تلفاز "Redmi MAX 100" بنسخته الجديدة، والذي حصل على مواصفات تجعله من بين أفضل أجهزة التلفاز الذكية المطروحة حاليا.

ويأتي التلفاز بأبعاد (2448/1472/252) ملم، وجهّز بشاشة مقاس 100 بوصة، دقة عرضها (3840/2160) بيكسل، ترددها 140 هيرتز، ويمكن أن يزداد هذا التردد إلى 240 هيرتز لتوفير عرض ممتاز للفيديوهات العالية الدقة.
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وحصل هذا التلفاز على 4 مكبرات صوت عالية الأداء، وتقنيات VRR، و AMD FreeSync، وDolby Vision، وDolby Atmos، كما زوّد بمعالج Arm Cortex-A73، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت، إضافة إلى نظام تشغيل Android TV 9.0.

وجهّزته Xiaomi بجهاز تحكم لاسلكي يمكنه التعامل مع الأوامر الصوتية، ويتصل بالتلفاز عبر تقنيات Bluetooth.

وزود بتقنيات Bluetooth  للاقتران مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى، وتقنيات للاتصال بشبكات Wi-Fi 6، كما حصل على تقنيات NFC، و3 منافذ HDMI، ومنفذ USB-A، ومنفذ AV. (روسيا اليوم)
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