بفخامة استثنائية.. مرسيدس تكشف عن سيارتها الكهربائية للطرق الوعرة

Advertisement

كشفت مرسيدس عن سيارتها الكهربائية للطرق الوعرة من الفئة G المسماة G580 مع تقنية EQ.وتشتهر سيارة الشركة من الفئة G، المعروفة باسم G-Wagen، بالفخامة وبقدرتها على القيادة عبر الطرق الوعرة.وزودت الشركة السيارة بأربع محركات كهربائية، أي محرك لكل عجلة، وتعمل هذه المحركات معًا لإنتاج قوة قدرها 580 حصانًا، أو ما يعادل نحو 432 كيلوواط، وعزم دوران أقصى قدره 1164 نيوتن متر.وتتفوق هذه الأرقام على أرقام سيارة AMG G 63 القوية العاملة بالوقود، مما يجعل G580 المزودة بتقنية EQ أقوى سيارة ضمن فئة G حتى الآن.وتتسارع السيارة من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال 4.7 ثوان. وتحدد سرعتها القصوى إلكترونيًا عند 180 كم في الساعة.وبفضل نظام الدفع الكهربائي المتقدم، فإن سيارة مرسيدس تتمتع بقدرات كبيرة، وتتضمن نظام تعليق أمامي مستقل مع محور خلفي صلب مطور حديثًا لتوفير مركز ثقل قليل.ولمساعدتك في معرفة وجهتك، تحتوي السيارة ميزة غطاء المحرك الشفاف، وهي ميزة تستخدم كاميرا لإظهار ما يوجد أمام السيارة وتحتها عبر الشاشة الداخلية.وتعد هذه السيارة بالتغلب على أصعب المسارات بفضل وضع الزحف المخصص.وتحول المزايا الذكية السيارة الكهربائية G580 مع تقنية EQ إلى سيارة مخصصة للطرق الوعرة، وتشمل المزايا G-Turn و G-Steering.وزودت مرسيدس السيارة الكهربائية ببطارية بقوة قدرها 116 كيلوواط، مما يوفر مدى قدره 473 كم.