"فيفو" تطلق هاتفها الجديد بوجه هاتف ريدمي.. إليكم مميزاته وسعره

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أطلقت فيفو جهاز Z9 Turbo بصفته هاتفًا رائدًا بأسعار معقولة ضمن تشكيلة iQOO Z9، وهو ينافس هاتف Redmi Turbo 3.ويتميز iQOO Z9 Turbo بشاشة من نوع OLED بقياس قدره 6.72 بوصات وبدقة قدرها 2800×1200 بكسل وبذروة سطوع تصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع وبمعدل تحديث قدره 144 هرتزًا.ويحتوي iQOO Z9 Turbo كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر IMX882 من سوني، وعدسة واسعة الزاوية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.وزودت فيفو الجهاز بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 مع شريحة الرسومات المستقلة Turbo.ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي افتراضية بسعة قدرها 16 جيجابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 4 بسعة تصل إلى 512 جيجابايت.ويأتي iQOO Z9 Turbo بسعر قدره 275 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 320 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 330 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و 360 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت.(البوابة العربية للأخبار التقنية)