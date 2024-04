مايكروسوفت تعرض أحدث تقنياتها في الأمن السيبراني

Advertisement

تشارك شركة مايكروسوفت كشريك إستراتيجي في معرض ومؤتمر (جيسيك جلوبال 2024)، الذي انطلقت فعالياته أمس في مدينة دبي، تحت شعار (المرونة السيبرانية القائمة على الذكاء الاصطناعي)، وتستمر حتى يوم 25 من نيسان الجاري.وتعرض مايكروسوفت في مؤتمر جيسيك جلوبال أحدث تقنياتها في الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ سلّطت الضوء على مساعدها الذكي المخصص للأمن السيبراني (Copilot for Security)، الذي أطلقته في مطلع شهر أبريل الجاري، بصفته حلًا للأمن السيبراني مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يسمح لمحترفي الأمن بالاستجابة للتهديدات السيبرانية ومعالجة الإشارات وتقييم التعرض للمخاطر بكفاءة.ويهدف (Copilot for Security) إلى دعم خبراء الحماية الأمنية وتكنولوجيا المعلومات، ومساعدتهم في حماية مؤسساتهم على نحو سريع وفقًا للمبادئ الأخلاقية والمسؤولة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.وبعد أن وضعته الشركة في متناول العموم في اليوم الأول من شهر نيسان لعام 2024، بات بوسع المستخدمين طرح أسئلة الحماية الأمنية على (Copilot) باللغة الطبيعية ليتلقوا إجابات قابلة للتطبيق بخصوص المهام الشائعة للحماية الأمنية وتكنولوجيا المعلومات خلال ثوانٍ قليلة.وتجدر الإشارة إلى أن جناح مايكروسوفت في مؤتمر جيسيك جلوبال 2024 يضم 9 من شركائها، وهم: شركة كورام سايبر، وتراست ويف، ومجموعة ويزارد، و42 كرانش، وBPS، وكومفولت، وفورتينت، وروبريك، بالإضافة إلى جيت هاب.ومن جهته، قال طارق حلواني؛ الرئيس التنفيذي لحلول الشركات في مايكروسوفت الإمارات: "تعزز تقنيات الذكاء الاصطناعي قدرتنا على اكتشاف الهجمات الإلكترونية والتصدي لها بنجاح، ونسعى من خلال حل (Copilot for Security) إلى قلب موازين القوى من خلال تمكين الجهات التي تتعرض للهجمات وتعزيز حصونها الدفاعية، وتوفير الساعات والأيام التي تقضيها في البحث ضمن البيانات، عبر تزويدها بتحليلات سريعة خلال دقائق قليلة وتمكينها من اتخاذ القرارات الإستراتيجية".وأضاف: "يستند حل (Copilot for Security) في عمله إلى بيانات واسعة النطاق، وبيانات التهديدات الأمنية، التي تتضمن ما يزيد على 78 تريليون إشارة أمنية تعالجها مايكروسوفت يوميًا، فضلًا عن نماذج لغوية كبيرة تقدم رؤى مخصصة وترسم مسار الخطوات المستقبلية، لذلك نحن في مايكروسوفت واثقون بأن حل (Copilot for Security) سيمكن فرق الحماية الأمنية من قيادة مؤسساتها بكل قوة نحو عصر الذكاء الاصطناعي". (البوابة العربية للأخبار التقنية)