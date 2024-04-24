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تكنولوجيا وعلوم
بحلول حزيران.. غوغل تعتزم وقف خدمة "غوغل بودكاست" عالميًا
Lebanon 24
24-04-2024
|
23:00
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أعلنت شركة غوغل أنها تخطط لإغلاق خدمة بودكاست التابعة لها Google Podcasts عالميًا بحلول شهر حزيران المقبل في خطوة متوقعة.
وكانت الشركة قد أغلقت الخدمة حديثًا في الولايات المتحدة، لكن ما زال بإمكان المقيمين خارج الولايات المتحدة استخدامها حتى الآن.
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وتحظى خدمة غوغل بودكاست بشعبية واسعة، خاصةً مع تطبيقاتها البسيطة ذات الواجهة السهلة، والتحسينات الكثيرة التي أُضيفت إليها خلال السنوات الأخيرة قبل أن تقرر الشركة إغلاقها، ومنها إمكانية استئناف سماع خلقات البودكاست في جهاز مختلف، وإضافة الاشتراكات عبر خلاصة RSS، وعناصر التحكم السهلة وغيرها.
وبعد الإغلاق المنتظر لخدمة بودكاست عالميًا في شهر حزيران، سيكون المستخدمون مجبرين على الانتقال إلى خدمة “يوتيوب ميوزيك” من أجل نقل اشتراكات البودكاست والاستماع إليها، وتتيح جوجل للمستخدمين إمكانية تصدير اشتراكاتهم في ملف بصيغة OPML، ثم نقلها إلى أي تطبيق أو خدمة أخرى لمتابعة الحلقات المفضلة لديهم.
وتسعى الشركة إلى جعل يوتيوب ميوزيك منصة شاملة لكافة الخدمات الصوتية التي تقدمها، لتعزيز وجودها ومنافستها للخدمات المماثلة، مثل آبل ميوزيك وسبوتيفاي.
وتنضم خدمة بودكاست إلى قائمة طويلة من التطبيقات والخدمات التي أغلقتها غوغل خلال السنوات الأخيرة، وكان آخرها إغلاق خدمة VPN المدمجة في اشتراكات Google One السحابية. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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