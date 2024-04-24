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تكنولوجيا وعلوم

لترقية الفيديو.. أدوبي تقدّم نموذجًا جديدًا للذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
24-04-2024 | 16:45
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طور باحثو "أدوبي" نموذجا جديدا للذكاء الاصطناعي يسمى VideoGigaGAN يمكنه ترقية مقاطع الفيديو الباهتة إلى ما يصل إلى ثمانية أضعاف دقتها الأصلية مع ضمان الاتساق الزمني عبر الإطارات، ويمتاز بالجودة مع تقليل مشكلات الوميض أو التشويه عبر الإطارات.
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ويتمتع النموذج الجديد بالقدرة على تغيير مشهد تحرير الفيديو، ويتيح للمستخدمين تحويل مقاطع الفيديو المنخفضة الدقة إلى مقاطع فيديو عالية الوضوح دون الوقوع في المخاطر الشائعة المتمثلة في التشويه أو تدهور الجودة.

ويعد بمنزلة أداة ذات قيمة خاصة للمحترفين الذين يعملون مع اللقطات الأرشيفية أو القديمة، مثل صانعي الأفلام والمخرجين الوثائقيين ومحرري الفيديو. (QNA)
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