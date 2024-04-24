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تكنولوجيا وعلوم

تطبيق "واتساب" لنظام iOS يحصل على دعم لمفاتيح المرور

Lebanon 24
24-04-2024 | 23:29
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أعلنت منصة المراسلة "واتساب" المملوكة لشركة "ميتا" اليوم أنها تقدم دعمًا لمفاتيح المرور على نظام التشغيل iOS، وهي ميزة ستسمح لمستخدمي "واتساب" بتسجيل الدخول إلى حساباتهم على أجهزة iOS باستخدام Face ID أو Touch ID أو رمز مرور أجهزتهم.
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تعمل مفاتيح المرور كبديل لكلمة المرور التقليدية، ونظرًا لأن مصادقة الجهاز مطلوبة، فإن مفاتيح المرور تضع حدًا للهجمات عبر الإنترنت مثل التصيد الاحتيالي.
 
وباستخدام مفتاح المرور، لا توجد كلمة مرور يمكن سرقتها، ولا يمكن اعتراض رسالة نصية قصيرة أو رمز مصادقة لمرة واحدة.

تعد مفاتيح المرور أيضًا أكثر ملاءمة، نظرًا لأن عمليات تسجيل الدخول تتم باستخدام مسح سريع لـ ‌"الوجه" أو ‌البصمة بدلاً من كلمة المرور.
 
وتدعم "آبل" مفاتيح المرور منذ عام 2022، وهي تعمل على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 16 والإصدارات الأحدث، وiPadOS 16 والإصدارات الأحدث، وmacOS Ventura والإصدارات الأحدث. كما تقدم العديد من الشركات الدعم لمفاتيح المرور، بما في ذلك اكس، وغول، وتيك توك، وPayPal، ومايكروسوفت، وبلايستيشن. (macrumors)
 
 

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