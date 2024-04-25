فيفو تكشف عن ساعتها الذكية iQOO Watch

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كشفت فيفو عن ساعتها الذكية الجديدة التابعة للعلامة التجارية iQOO، مع أن الشركة لم تبدأ من الصفر، إذ إن iQOO Watch تشبه إلى حد كبير Vivo Watch 3.وتعمل الساعة الذكية باستخدام منصة منصة BlueOS بدلًا من Google Wear OS. وتوجد نسخة مع شريحة اتصال رقمية eSIM، لذلك يمكن لهذه الساعة أن تعمل بطريقة مستقلة عن الهاتف الذكي، على عكس معظم الساعات التي تحتوي نظام تشغيلي خاص.كما يوجد متجر تطبيقات، وذلك حتى تتمكن من إضافة وظائف جديدة إلى الساعة. وتأتي الساعة بقياس قدره 46.1 ملم، في حين تبلغ سماكتها مقدار 11.3 ملم (لا يشمل المستشعر البيومتري في الجهة السفلية).وتزن مقدار 36 جرامًا دون الحزام، وهناك 3 أحزمة مختلفة للاختيار من بينها، وهي قابلة للتبديل، لذا يمكنك تبديلها لتتناسب مع المناسبة.وتكتشف الساعة وقت تغيير الحزام وتحمل تلقائيًا وجه الساعة المطابق. وأضافت فيفو تاجًا دوارًا في الجهة العلوية وزرًا في الجهة السفلية.ويوجد ميكروفون ومكبر صوت للاتصال عبر البلوتوث، وإذا كان لديك إصدار eSIM، يمكنك إجراء المكالمات من الساعة نفسها.ويستخدم نظام التتبع الصحي إعدادًا مزدوجًا، إذ يستخدم خلال النهار الضوء المرئي لتتبع معدل ضربات القلب ومستويات الأكسجين في الدم، في حين يستخدم في الليل الأشعة تحت الحمراء غير المرئية لمنع إزعاج الساعة لنومك من خلال الأضواء الوامضة.وتدعي فيفو أن الساعة تحقق دقة قدرها 97.7 في المئة عند تتبع معدل ضربات القلب، وذلك بفضل المستشعر المتعدد القنوات (8 قنوات لمعدل ضربات القلب، و 16 قناة للأكسجين في الدم) وخوارزمية التعلم العميق.وتحتوي الساعة الذكية أكثر من 100 وضع رياضي. ويمكن أن تساعدك في تخطيط تمرينك وتدريبك أثناء ارتداءها وإعطائك إرشادات بخصوص كيفية تحسين التدريب.وتدوم البطارية البالغة سعتها مقدار 505 ميلي أمبير لمدة تصل إلى 8 أيام في وضع البلوتوث في ظل التشغيل العادي، وحتى 16 يومًا مع تمكين توفير الطاقة.وتتاح ساعة iQOO Watch للشراء من خلال متجر فيفو الإلكتروني، وتأتي بسعر قدره 150 دولارًا لنسخة البلوتوث، و 180 دولارًا لنسخة eSIM. (البوابة العربية للأخبار التقنية)