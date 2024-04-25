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تكنولوجيا وعلوم
تطوير بطاريّة... 10 دقائق شحن تشغّل سيارة كهربائية لمسافة 600 كيلومتر
Lebanon 24
25-04-2024
|
09:07
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بعد أقل من عام من الكشف عن بطارية سيارة كهربائية سريعة الشحن وطويلة الأمد، عادت شركة Contemporary Amperex Technology Co. Ltd العملاقة في الصناعة بترقية البطارية.
وقالت الشركة في معرض Auto China في بكين إن مجموعة بطاريات Shenxing Plus يمكنها تشغيل سيارة لمسافة تصل إلى 600 كيلومتر (370 ميلاً) من خلال شحن لمدة 10 دقائق فقط. يمكن لبطارية الليثيوم والحديد والفوسفات أن تصل إلى 1000 كيلومتر عند الشحن الكامل، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".
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وقالت أكبر شركة لتصنيع بطاريات السيارات النظيفة في العالم إنها تستجيب للسائقين الذين ما زالوا يشعرون بالقلق بشأن المدى والبنية التحتية للشحن. وتشكل القضيتان عقبتين رئيسيتين أمام اعتماد المركبات الكهربائية على نطاق أوسع.
البطارية الجديدة عبارة عن ترقية لبطارية Shenxing، التي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي. يمكن لهذا الإصدار تشغيل السيارة لمسافة 400 كيلومتر من شحن لمدة 10 دقائق أو ما يصل إلى 700 كيلومتر بشحن كامل ويستخدم في 50 طرازاً من طراز من السيارات الكهربائية بما في ذلك أحد عروض شاومي، سيارة SU7. (العربية)
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