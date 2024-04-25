"ثريدز" يتفوّق على "إكس" في أميركا

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ارتفع معدل استخدام تطبيق "ثريدز" على أساس يومي في الولايات المتحدة، ليصل إلى 28 مليون مستخدم، ممن يتصفحون التطبيق لمرة واحدة على الأقل، متخطية بذلك منصة "إكس".ويشهد معدل الاستخدام اليومي لـ"ثريدز" تصاعداً مستمراً منذ تشرين الثاني الماضي، ويحتل المركز الثالث في قائمة التطبيقات المجانية الأكثر تحميلاً على متجر App Store، ووصل إلى المركز الأول في كانون الاول الماضي، أما على مستوى Google Play Store، فيشغل المركز الثاني عشر، بحسب ما نقله "بيزنس إنسايدر" عن تقرير مؤسسة Apptopia لإحصائيات التطبيقات.كما سجلت المنصة الاجتماعية التي أطلقتها ميتا، في يوليو الماضي، ارتفاعاً في معدل الاستخدام اليومي في أبريل بنسبة 55% مقارنة بمعدله في كانون الاول الماضي.في حين، وصل معدل استخدام "إكس" اليومي إلى 22 مليون مستخدم نشط يومياً خلال نيسان الجاري، وذلك أقل من معدل الاستخدام اليومي لـ"ثريدز" بنسبة 21%. (العربية)