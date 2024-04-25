العالم قلق.. "ميتا" توسّع استثماراتها في الذكاء الإصطناعي

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ضاعفت مجموعة "ميتا" صافي أرباحها في الربع الأوّل من السنة الجارية، لكنّ ارتفاع تكلفة استثمارات الشركة الأمّ لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" في مجال الذكاء الاصطناعيّ أثار قلق وول ستريت.وشهدت "ميتا" الّتي تحتلّ المرتبة الثانية في العالم في مجال الإعلان عبر الإنترنت ارتفاع مبيعاتها الربعيّة بنسبة 27 في المئة، لتصل إلى 36,5 مليار دولار، حقّقت منها أرباحًا بقيمة 12,4 مليار دولار، وكلا الرقمين فاقا التوقّعات.لكنّ "ميتا" أعلنت أيضًا الأربعاء أنّ استثماراتها ستراوح بين 35 و40 مليار دولار هذه السنة، أي أكثر ممّا كان متوقّعًا، بسبب الاحتياجات في مجال الذكاء الاصطناعيّ، سواء في ما يتعلّق بالبنية التحتيّة، أو بالأبحاث والتطوير، أو سوى ذلك.وأثارت هذه المعلومة مخاوف في السوق الماليّة، ما أدّى إلى تراجع بنسبة 16 في المئة في قيمة أسهم المجموعة خلال التداولات الإلكترونيّة بعد إغلاق بورصة نيويورك.وكانت "ميتا" المتأخّرة عن "غوغل" و"مايكروسوفت" في السباق المحموم لتطوير الذكاء الاصطناعيّ التوليديّ، أعلنت الأسبوع الفائت عن نسخة محسنة من مساعدها المستند إلى الذكاء الاصطناعيّ "ميتا إيه آي" Meta) AI) الّذي يجيب عن أسئلة المستخدمين، على غرار "تشات جي بي تي".وسيكون لـ"ميتا إيه آي" حضور أكثر فاعليّة على منصّات المجموعة وبات أكثر ذكاء وأعلى سرعة بسبب التقدّم الّذي شهده نموذج الذكاء الاصطناعيّ الجديد "للاما 3" (Llama 3).لكن وول ستريت رأت أنّها فترة طويلة جدًّا وغير مؤكّدة النتائج. حتّى أنّ بعض المحلّلين اقترحوا خلال اللقاء أن تنفق "ميتا" أقلّ في "ميتافيرس" وأن تحرّر بالتالي قسمًا من الأموال بحيث تخصّص للذكاء الاصطناعيّ.وأطلقت المجموعة الأميركيّة أخيرًا نظامها التشغيليّ "ميتا هورايزن أو إس" (Meta Horizon OS) لأجهزة الواقع المختلط، وهو بات مفتوحًا أمام الشركات المصنّعة الأخرى.وأبدى بعض المحلّلين تفاؤلًا أكبر، نظرًا لنموّ أعمال "ميتا" الأساسيّة. فالمساحات الإعلانيّة المتاحة لدى "ميتا" للبيع آخذة في الازدياد ومتوسّط سعرها يرتفع، بما يتيح "توليد هوامش تحسد عليها، حتّى لو استمرّت في الاستثمار في القطاعات الّتي قد لا تساهم في الأرباح قبل سنوات"، على ما رأى ماكس ويلنّز من "إي ماركتر".(عرب48)