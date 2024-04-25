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تكنولوجيا وعلوم

خدمة جديدة من واتساب.. ستنافس TrueCaller

Lebanon 24
25-04-2024 | 14:06
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يستعد تطبيق "واتساب" لتوسيع وظائفه من خلال تقديم "خدمة المتصل" داخل التطبيق. ويقال إن هذه الخطوة الجديدة من المحتمل أن تكون منافسًا لـ Google Dialer وTruecaller، والتي تقدم حلاً شاملاً لجميع احتياجات الاتصال الخاصة بهم داخل تطبيق المراسلة نفسه.
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تم رصد ميزة الاتصال داخل التطبيق في الإصدار التجريبي من Android 2.24.9.28، مما يشير إلى الوصول الوشيك للميزة لمختبري الإصدار التجريبي.
 
وعلى الرغم من أن التكامل الدقيق لواجهة الاتصال سيظل غير معلن، فمن المتوقع أن تتضمن علامة تبويب الاتصال داخل واتساب اختصارًا للمتصل، مما يسهل الوصول بسهولة إلى إمكانيات الاتصال على النظام الأساسي.

كذلك، سيكون للدمج الجديد للمتصل ضمن منصة المراسلة الفورية القدرة على إجراء مكالمات إلى أي رقم، حتى لأولئك الذين لم يتم تخزين جهات اتصالهم في قائمة هواتفهم.
 
وعلى الرغم من أن تطبيق "واتساب" يقوم تلقائيًا بالمزامنة مع جهات الاتصال من دليل الهاتف، فإنه بالتأكيد يفتقر إلى الوصول إلى تفاصيل المتصل من تطبيقات الاتصال الخارجية، تمامًا مثل التطبيق الموجود في برنامج الاتصال الافتراضي من "غوغل" أو "آبل". (technologytv)

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