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تكنولوجيا وعلوم

"ميني" تدخل المنافسة وتكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة

Lebanon 24
25-04-2024 | 14:42
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كشفت ميني عن سيارتها الكهربائية الجديدة كليًا آيسمان Aceman عشية معرض بكين للسيارات قبل إطلاقها في أستراليا وأوروبا في الربع الأخير من هذا العام، وهي سيارة كروس أوفر كهربائية تستعد للمنافسة في فئة سيارات الدفع الرباعي الصغيرة الحجم.
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وتأمل شركة صناعة السيارات الصغيرة البريطانية المملوكة لشركة بي إم دبليو استحواذ سيارة الدفع الرباعي الكهربائية الصغيرة الجديدة على المبيعات من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الصغيرة، مثل Volvo EX30 و Jeep Avenger.

ومن أجل تمييزها عن أختها الكبرى، تحصل Aceman على أقواس عجلات بلاستيكية سوداء واضحة، وبلاستيك واقي أسود كبير يمتد على طول الجزء السفلي من الأبواب، وألواح أمامية وخلفية فريدة من نوعها.

وتأتي سيارة ميني الجديدة بمقصورة تهيمن عليها شاشة لمسية من نوع OLED بقياس قدره 9.4 بوصات تشتمل الوسائط المتعددة والملاحة والسرعة، بالإضافة إلى وظائف التحكم في المناخ.

وزودت ميني سيارتها بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، ويشمل ذلك اثني عشر جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية وأربع كاميرات للرؤية المحيطية.

وتتسع المقصورة الداخلية لخمسة أشخاص، وتتميز بتصميم بسيط وفتحة سقف بانورامية وإضاءة محيطة اختيارية.

وعلى عكس المنافسين، مثل Jeep Avenger، فإن Aceman من ميني هي سيارة كهربائية فقط، دون خطط لإطلاق نموذج يتضمن محرك احتراق داخلي.

ويوفر نموذج Aceman E محركًا كهربائيًا واحدًا يولد مقدار 135 كيلوواط، أو 181 حصانًا، مع عزم دوران قدره 290 نيوتن متر، مما يكفي للتسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال 7.9 ثوان، وتبلغ سرعتها القصوى مقدار 160 كم في الساعة.


المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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