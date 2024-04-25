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تكنولوجيا وعلوم

منصة ثريدز تختبر أرشفة المنشورات القديمة تلقائيًا

Lebanon 24
25-04-2024 | 23:00
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بدأت منصة ثريدز التابعة لشركة ميتا في اختبار ميزة جديدة تُتيح للمستخدمين أرشفة المنشورات القديمة تلقائيًا. وأعلن آدم موسيري، رئيس إنستغرام، أن هذه الخاصية متاحة حاليًا لعدد محدود من المستخدمين فقط، لكنها ستمكّنهم من اختيار أرشفة منشوراتهم يدويًا أو تحديد مدة زمنية معينة لأرشفتها آليًا بعد انقضائها.
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ويمكن رؤية نموذج لكيفية عمل هذه الميزة في منشور موسيري على منصة ثريدز. حيث يتمكن المستخدمون الذين لديهم وصول للاختبار من أرشفة محتواهم يدويًا عن طريق النقر على أيقونة "النقاط الثلاث" في الزاوية العليا اليمنى من المنشور وتحديد خيار "أرشفة الآن".

وهذا سيتيح لهم إمكانية إخفاء بعض المنشورات على ملفاتهم الشخصية، بطريقة مشابهة لخاصية الأرشفة على إنستغرام.(أخبار التقنية)
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