خاصية خفية في آيفون.. لديك فيديوهات لا تعلم عنها شيئا

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إذا كان لديك جهاز آيفون، فمن المحتمل أن تكون قد صورت فيديوهات دون أن تدرك ذلك، وقد يكون لدى بعض مستخدمي الهاتف مئات أو آلاف المقاطع المخفية داخل تطبيق الصور الخاصة بهم والتي لم يروها من قبل.وفقا لصحيفة "ميرور"، فإن مقاطع الفيديو هذه موجودة بفضل خاصية "لايف فوتو"، أو "الصور الحية"، وهي خاصية يمكن تفعيلها عن التقاط الصور العادية.هذه الخاصية هي أداة تساعدك على التقاط اللقطة الأفضل، وذلك بتسجيل 1.5 ثوان قبل وبعد التقاط الصورة.