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تكنولوجيا وعلوم

خاصية خفية في آيفون.. لديك فيديوهات لا تعلم عنها شيئا

Lebanon 24
26-04-2024 | 00:00
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إذا كان لديك جهاز آيفون، فمن المحتمل أن تكون قد صورت فيديوهات دون أن تدرك ذلك، وقد يكون لدى بعض مستخدمي الهاتف مئات أو آلاف المقاطع المخفية داخل تطبيق الصور الخاصة بهم والتي لم يروها من قبل.

وفقا لصحيفة "ميرور"، فإن مقاطع الفيديو هذه موجودة بفضل خاصية "لايف فوتو"، أو "الصور الحية"، وهي خاصية يمكن تفعيلها عن التقاط الصور العادية.
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هذه الخاصية هي أداة تساعدك على التقاط اللقطة الأفضل، وذلك بتسجيل 1.5 ثوان قبل وبعد التقاط الصورة.
ويمكن دمج هذه المقاطع القصيرة لتكوين فيديو كامل، وذلك "بتحديد جميع الصور الحية التي تريد استخدامها، والنقر فوق رمز المشاركة الصغير، ثم النقر فوق" حفظ كفيديو ". سيتم تجميعها جميعا وحفظها كمقطع فيديو في ألبوم الكاميرا"، وفقا لميرور.

مقاطع الصور الحية بإمكانها أن تتحول بسهولة إلى فيديوهات، لم تكن تعلم باحتمالية وجودها على هاتفك.
 
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