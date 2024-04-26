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تكنولوجيا وعلوم

أزمة جديدة تواجهها "تسلا".. استدعاء شاحنات "سايبرترك" بسبب خطأ خطير

Lebanon 24
26-04-2024 | 01:09
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قررت تسلا استدعاء جميع مركبات سايبرترك، البالغ عددها قرابة 3878 مركبة، إذ إن المشكلة ليست مجرد خلل بسيط في نظام المركبة أو أنها شريحة ذاكرة معطلة، بل تكمن في دواسة الوقود التي يمكن أن تتسبب في انطلاق السيارة بسرعة قصوى دون سابق إنذار.
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وتلقت تسلا التقرير الأول بخصوص هذه المشكلة في الحادي والثلاثين من آذار، وتبعه تقرير آخر في الثالث من نيسان، ثم استطاع مهندسو الشركة تحديد المشكلة تمامًا في الثاني عشر من نيسان، ونتيجة لذلك، قررت الشركة إصدار استدعاء طوعي لجميع مركبات سايبرتراك.

ويبدو أن العيب في تصميم دواسة الوقود ناجم عن تغيير غير متعمد في تصنيع مركبات سايبرتراك، إذ أُضيف الصابون كمادة تشحيم لتسهيل عملية التجميع، وبقيت بقاياه في الدواسات، مما أدى إلى انفصال المكونات عن بعضها بعضًا وجعلها غير قابلة للعمل كما يجب.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
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