خصوصيتكم في خطر.. احذروا الإستخدام العشوائي لتطبيقات المواعدة!





ومنح الباحثون 22 من هذه التطبيقات، مثل "تندر" و"غرندر" و"أوكيوبد"، علامة تحذيرية مفادها أن "الخصوصية غير متوفرة".

Advertisement

وذكرت الباحثة التي عملت في المشروع زوي ماكدونالد، أن هذه العلامة التحذيرية تعني "ضرورة الابتعاد" عن هذه التطبيقات. قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن باحثين في مشروع "Privacy Not Included" التابع لمؤسسة "موزيلا"، راجعوا أكثر 25 تطبيق مواعدة شيوعا بالاعتماد على ممارسات المستخدمين وسجلات تتبع البيانات.ومنح الباحثون 22 من هذه التطبيقات، مثل "تندر" و"غرندر" و"أوكيوبد"، علامة تحذيرية مفادها أن "الخصوصية غير متوفرة".وذكرت الباحثة التي عملت في المشروع زوي ماكدونالد، أن هذه العلامة التحذيرية تعني "ضرورة الابتعاد" عن هذه التطبيقات.

ووجد باحثو "موزيلا" أن 80 بالمئة من التطبيقات التي راجعوها "قد تشارك معلوماتك الشخصية أو تبيعها لشركات الإعلانات".



كما تجمع هذه التطبيقات "معلومات حساسة" عن مستخدميها، بما في ذلك انتماؤهم السياسي وعضوياتهم في النقابات المختلفة و"تفضيلاتهم وتجاربهم الجنسية".



وأوضحت ماكدونالد: "جمع بعض هذه التطبيقات معلومات حول التجارب الجنسية للمستخدمين كان أمرا جديدا بالنسبة لفريقنا".



وتابعت: "الخلاصة هي أن التطبيقات هذه تجمع معلومات عنك أكثر مما ترغب في مشاركته، ثم تستخدمها لأغراض لن تساعدك في العثور على شريك حياتك".(سكاي نيوز عربية)