Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خصوصيتكم في خطر.. احذروا الإستخدام العشوائي لتطبيقات المواعدة!

Lebanon 24
26-04-2024 | 03:56
A-
A+
Doc-P-1192156-638497260537960476.jpg
Doc-P-1192156-638497260537960476.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن باحثين في مشروع "Privacy Not Included" التابع لمؤسسة "موزيلا"، راجعوا أكثر 25 تطبيق مواعدة شيوعا بالاعتماد على ممارسات المستخدمين وسجلات تتبع البيانات.

ومنح الباحثون 22 من هذه التطبيقات، مثل "تندر" و"غرندر" و"أوكيوبد"، علامة تحذيرية مفادها أن "الخصوصية غير متوفرة".
Advertisement

وذكرت الباحثة التي عملت في المشروع زوي ماكدونالد، أن هذه العلامة التحذيرية تعني "ضرورة الابتعاد" عن هذه التطبيقات.
ووجد باحثو "موزيلا" أن 80 بالمئة من التطبيقات التي راجعوها "قد تشارك معلوماتك الشخصية أو تبيعها لشركات الإعلانات".

كما تجمع هذه التطبيقات "معلومات حساسة" عن مستخدميها، بما في ذلك انتماؤهم السياسي وعضوياتهم في النقابات  المختلفة و"تفضيلاتهم وتجاربهم الجنسية".

وأوضحت ماكدونالد: "جمع بعض هذه التطبيقات معلومات حول التجارب الجنسية للمستخدمين كان أمرا جديدا بالنسبة لفريقنا".

وتابعت: "الخلاصة هي أن التطبيقات هذه تجمع معلومات عنك أكثر مما ترغب في مشاركته، ثم تستخدمها لأغراض لن تساعدك في العثور على شريك حياتك".(سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:29 | 2024-04-26
01:09 | 2024-04-26
00:00 | 2024-04-26
23:23 | 2024-04-25
23:00 | 2024-04-25
14:57 | 2024-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24