23
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
30
o
بعلبك
27
o
بشري
25
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
خصوصيتكم في خطر.. احذروا الإستخدام العشوائي لتطبيقات المواعدة!
Lebanon 24
26-04-2024
|
03:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن باحثين في مشروع "Privacy Not Included" التابع لمؤسسة "موزيلا"، راجعوا أكثر 25 تطبيق مواعدة شيوعا بالاعتماد على ممارسات المستخدمين وسجلات تتبع البيانات.
ومنح الباحثون 22 من هذه التطبيقات، مثل "تندر" و"غرندر" و"أوكيوبد"، علامة تحذيرية مفادها أن "الخصوصية غير متوفرة".
Advertisement
وذكرت الباحثة التي عملت في المشروع زوي ماكدونالد، أن هذه العلامة التحذيرية تعني "ضرورة الابتعاد" عن هذه التطبيقات.
ووجد باحثو "موزيلا" أن 80 بالمئة من التطبيقات التي راجعوها "قد تشارك معلوماتك الشخصية أو تبيعها لشركات الإعلانات".
كما تجمع هذه التطبيقات "معلومات حساسة" عن مستخدميها، بما في ذلك انتماؤهم السياسي وعضوياتهم في النقابات المختلفة و"تفضيلاتهم وتجاربهم الجنسية".
وأوضحت ماكدونالد: "جمع بعض هذه التطبيقات معلومات حول التجارب الجنسية للمستخدمين كان أمرا جديدا بالنسبة لفريقنا".
وتابعت: "الخلاصة هي أن التطبيقات هذه تجمع معلومات عنك أكثر مما ترغب في مشاركته، ثم تستخدمها لأغراض لن تساعدك في العثور على شريك حياتك".(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. "راتب تقاعدي" لهؤلاء اعتباراً من اليوم
Lebanon 24
في لبنان.. "راتب تقاعدي" لهؤلاء اعتباراً من اليوم
15:06 | 2024-04-25
25/04/2024 03:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام فارس على شاطىء البحر في بيروت: "هيك بلّشت صيفيتي" (فيديو)
Lebanon 24
ميريام فارس على شاطىء البحر في بيروت: "هيك بلّشت صيفيتي" (فيديو)
09:55 | 2024-04-25
25/04/2024 09:55:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عاجل لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. ماذا جرى مساءً؟
Lebanon 24
خبر عاجل لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. ماذا جرى مساءً؟
11:54 | 2024-04-25
25/04/2024 11:54:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء مواطنين من شقة في سليم سلام... ونقلهم إلى المستشفى (صور)
Lebanon 24
إخلاء مواطنين من شقة في سليم سلام... ونقلهم إلى المستشفى (صور)
10:32 | 2024-04-25
25/04/2024 10:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
صور تغني عن ألف كلمة
Lebanon 24
صور تغني عن ألف كلمة
10:26 | 2024-04-25
25/04/2024 10:26:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:29 | 2024-04-26
بالذكاء الاصطناعي... غوغل ومايكروسوفت تبدأن جني ثمار الاستثمار
01:09 | 2024-04-26
أزمة جديدة تواجهها "تسلا".. استدعاء شاحنات "سايبرترك" بسبب خطأ خطير
00:00 | 2024-04-26
خاصية خفية في آيفون.. لديك فيديوهات لا تعلم عنها شيئا
23:23 | 2024-04-25
"تيك توك" تؤكّد: لن نتخلى عن التطبيق لأميركا
23:00 | 2024-04-25
منصة ثريدز تختبر أرشفة المنشورات القديمة تلقائيًا
14:57 | 2024-04-25
لهواة الألعاب.. إليكم أفضل 4 هواتف
فيديو
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت مرتين.. علاقة حب تجمع صاحبة أغنية "أنا دانا" بممثل مصري شهير (فيديو)
02:07 | 2024-04-25
26/04/2024 13:05:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
Lebanon 24
أصيبت بمتلازمة نادرة.. للمرة الأولى سيلين ديون تطل في مقابلة وتتحدث عن مرضها (فيديو)
03:22 | 2024-04-24
26/04/2024 13:05:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
Lebanon 24
لاحقه إلى دورة المياه.. عمرو دياب يهاجم معجباً (فيديو)
14:00 | 2024-04-21
26/04/2024 13:05:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24