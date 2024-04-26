هل تبدأ سناب شات في التعافي بعد هبوطها الأخير؟

نشرت سناب شات تحديثًا للأداء في الربع الأول من عام 2024 يظهر تحسنًا في أداء الإيرادات وزيادة مطردة في عدد المستخدمين.

ووصل عدد مستخدمي المنصة الآن إلى 422 مليون مستخدم نشط يوميًا، بزيادة قدرها 39 مليونًا، أو 10 في المئة سنويًا

كما تضاعف عدد المشتركين في +Snapchat أكثر من ثلاثة أضعاف سنويًا، متجاوزًا مقدار 9 ملايين مشترك في هذا الربع، وذلك ارتفاعًا من 5 ملايين في شهر أيلول من العام الماضي.

وقالت الشركة إن إيرادات الربع الأول نمت بمقدار 21 في المئة إلى 1.2 مليار دولار.

وتعد العلامة المثيرة للقلق للشركة هي أنها لا تزال لا تكتسب زخمًا في أسواق إيراداتها الرئيسية، إذ ظل الاستخدام في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ثابتًا خلال هذه المدة.

ويعد اكتساب مستخدمين إضافيين في الأسواق الناشئة أمرًا مهمًا لآفاق النمو المستقبلية، إذ يعني فرصًا إضافية، مع أن هذه المناطق لا تحقق حاليًا أي إيرادات ذات قيمة للمنصة.

وتحقق سناب شات دخلًا إضافيًا من جمهورها في الولايات المتحدة، وتضاعف متوسط الإيرادات لكل مستخدم تقريبًا من المستخدمين الأوروبيين.

وأشارت الشركة إلى أنها تركز على زيادة جمهورها في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مقارنةً بالمناطق الأخرى.

وتقول سناب شات إن إجمالي الوقت المستغرق في مشاهدة خلاصة فيديو Spotlight زاد بمقدار 125 في المئة سنويًا.

ويؤكد ذلك أهمية تأثير تيك توك في المشهد الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، ويعتقد البعض أن سناب شات على وشك تحقيق قفزة إذا واجهت تيك توك حظرًا في الولايات المتحدة.

وتشير سناب شات أيضًا إلى أن البرنامج الذي يقدم مزايا إضافية لمنشئي المحتوى المعتمدين Snap Stars قد ساعد في زيادة التفاعل مع إجمالي الوقت المستغرق في مشاهدة القصص من Snap Stars التي تنمو بأكثر من 55 في المئة سنويًا في أمريكا الشمالية.

وقالت الشركة: “ضمينا في الربع الأول من هذا العام أكثر من 1500 شخصًا إلى Snap Stars، مما ساعد في تحقيق نمو ربع سنوي في منشورات القصص ومنشورات Spotlight”.

ويهدف هذا البرنامج إلى إبقاء هؤلاء المبدعين البارزين ينشرون عبر المنصة، ويبدو أن ذلك له تأثير إيجابي في التفاعل.

وتقول سناب شات إن التحسينات في نماذج التعلم الآلي تؤدي إلى تحقيق نتائج فضلى لشركائها الإعلانيين، إذ يرى المعلنون الصغار والمتوسطون فوائد كبيرة.

وأوضحت المنصة أيضًا أن عدد المعلنين الصغار والمتوسطين زاد بمقدار 85 في المئة سنويًا، وهو ما تعزوه إلى عملية إنشاء الإعلانات المبسطة.

( ait news)