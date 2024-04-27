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تكنولوجيا وعلوم
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
27-04-2024
|
04:00
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روجت شركة Vivo لساعتها التي حصلت على مواصفات ستجعلها من بين أفضل الساعات الذكية لهذا العام.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن ساعة vivo iQOO Watch حصلت على هيكل متين مقاوم للماء والغبار وفق معيار 5ATM، أبعاده (64.1/64.1/11.3) ملم، وزنه 36 غ.
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وحصلت هذه الساعة على تقنية eSIM التي تمكنها من الاتصال بالشبكات الخلوية لإجراء المكالمات الصوتية، وتجعلها قادرة على العمل مع شبكات HSPA وLTE.
وجهّزت بشاشة AMOLED دائرية الشكل بمقاس 1.43 بوصة، دقة عرضها (466/466) بيكسل، معدل سطوعها 326 شمعة/م تقريبا.
وستعمل بنظام Blue OS، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 64 غيغابايت.
ويمكن لهذه الساعة الاقتران بالهواتف والأجهزة الذكية عبر تقنيات "بلوتوث-5.2"، كما جهّزت بمستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وبوصلة إلكترونية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 505 ميلي أمبير. (روسيا اليوم)
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