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تكنولوجيا وعلوم

لم يسبق له مثيل.. انفجار هائل يكشف عن نوع نادر من النجوم خارج درب التبانة

Lebanon 24
27-04-2024 | 10:00
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رصد علماء الفلك انفجارا مفاجئا قادما من جسم نادر في مجرة قريبة من درب التبانة، وقادهم هذا الحدث إلى العثور على أول نجم مغناطيسي يتم اكتشافه خارج مجرتنا.

ويعتقد العلماء أن الانفجار لا بد أن يكون توهجا عملاقا نادرا اندلع من نجم ميت مغناطيسي للغاية، وهو نوع من النجوم النيوترونية. إنه يوفر فرصة لدراسة حدث نادر للغاية، ويمكن أن يساعد في تفسير أنواع أخرى من النشاط غير العادي في الكون.
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وتعد مثل هذه التوهجات العملاقة التي عثر عليها العلماء غير عادية لدرجة أننا لم نر سوى ثلاثة منها في مجرتنا وفي سحابة ماجلان الكبرى القريبة خلال الخمسين عاما الماضية. قد يكون من الصعب رؤيتها من مسافة بعيدة لأنه من الصعب معرفة من أين أتوا.
 
في أواخر العام 2023، رصد القمر الصناعي INTEGRAL التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، ما بدا أنه انفجار في جزء من السماء. ولمدة عُشر ثانية فقط، أضاءت السماء بتوهج مفاجئ قصير لأشعة غاما النشطة.

وأظهرت البيانات أن الانفجار جاء من المجرة M82،والتي يطلق عليها أيضا اسم مجرة السيجارة، وهي قريبة نسبيا، حيث تقع على بعد نحو 12 مليون سنة ضوئية من الأرض.

وقال ساندرو ميريجيتي، من المعهد الوطني للفيزياء الفلكية (INAF-IASF) في إيطاليا، والذي قاد العمل: "إن انفجارات أشعة غاما تأتي من مسافة بعيدة وفي أي مكان في السماء، ولكن هذا الانفجار جاء من مجرة مشرقة قريبة". (روسيا اليوم) 
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