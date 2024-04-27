غوغل تصلح مشكلةَ خصوصيةٍ في Android TV

صححت غوغل ثغرة في نظام أمان حساب Android TV من شأنها أن تمنح المهاجمين إمكانية الوصول الفعلي إلى جهازك، والوصول إلى حسابك بالكامل عن طريق تحميل بعض التطبيقات.

ويمنع الإصلاح وصول الأفراد إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالحسابات التي سجلت الدخول إلى بعض أجهزة التلفاز العاملة بنظام التشغيل Android TV.

ويسمح نظام التشغيل Android TV للأشخاص الذين لديهم وصول فعلي بالدخول إلى جيميل والخدمات الأخرى المرتبطة بحساب المالك.

ونظرًا إلى أن Android TV هو في جوهره نظام التشغيل أندرويد، فإنه يتعامل مع تسجيل الدخول إلى حساب جوجل للمالك بصفته عملية تسجيل دخول مستمرة، مما يسمح له بتسجيل الدخول تلقائيًا إلى التطبيقات المسموح بها من متجر غوغل بلاي.

ولا تسمح جوجل بتثبيت متصفح كروم عبر أجهزة Android TV، مع أن هناك حلًا بديلًا يسمح بتثبيته، مما يتيح سهولة الوصول إلى جيميل و Drive والخدمات الأخرى.

ويعتمد الحل على TV Bro، وهو متصفح ويب Android TV تابع لجهة خارجية ومتوفر عبر متجر غوغل بلاي.

وباستخدام المتصفح، يمكن العثور على ملف APK لمتصفح كروم وتثبيته دون أي مشكلة.

ولا يدعم المتصفح أجهزة التحكم من بعد الخاصة بالتلفاز، لذلك يجب استخدام لوحة المفاتيح والفأرة.

وبمجرد فتح متصفح كروم، فإن بالإمكان الانتقال إلى موقع gmail.com، وبذلك يكون من الممكن الدخول إلى البريد الإلكتروني.

وأعاد مكتب السيناتور رون وايدن نشر الطريقة مع الإشارة إلى جوجل، التي أوضحت أن هذا السلوك متوقع وليس مشكلة أمنية، مع أنها تعهدت بإصلاح الثغرة بعد تصاعد الضغوط.

وقال متحدث باسم الشركة: “معظم أجهزة Google TV العاملة بأحدث الإصدارات من البرامج لا تسمح بهذا السلوك، ونحن بصدد طرح الإصلاح لبقية الأجهزة”. وتذكّر غوغل المستخدمين بالحفاظ على تحديث البرامج.

ويمكن للمستخدمين الذين يشعرون بأن خصوصيتهم معرضة للخطر أن يستخدموا حساب جوجل مختلفًا لتسجيل الدخول إلى أجهزة Android TV.

( aitnews)

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ويمكن تعيين الحساب المنفصل بصفته حسابًا عائليًا، ويمكن إضافته بصفته عضوًا في عائلة جوجل حتى يظل بإمكان التلفاز الوصول إلى YouTube TV والخدمات الأخرى.