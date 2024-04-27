تسريب مواصفات هاتف Infinix GT 20 Pro

حقق هاتف Infinix GT 10 Pro العام الماضي نجاحًا كبيرًا، وتقوم الشركة الآن بوضع اللمسات الأخيرة على الإصدار التالي GT 20 Pro.

من المتوقع أن يتم الكشف عنه في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 28 نيسان، وفقًا لتسريب ظهر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقد تم تسريب مواصفات GT 20 Pro اليوم إلى جانب صور ذات مظهر رسمي. يُشاع أن الهاتف يحتوي على شاشة لمسية من نوع AMOLED بحجم 6.78 بوصة ومعدل تحديث 144 هرتز، ومعالج Dimensity 8200 Ultimate، ومعالج Pixelworks X5 Turbo البصري، وذاكرة عشوائية بسعة 8/12 جيغابايت، وسعة تخزين 256 جيغابايت.

سيحتوي الهاتف على مستشعر بصمة الإصبع ضمن الشاشة، ومكبرات صوت مزدوجة تحمل علامة JBL، وتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والرذاذ، وتصميم يذكرنا جدًا بتصميم الاصدار السابق.

سيأتي الهاتف مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم للشحن السلكي السريع بقوة 45 واط. سيتم تشغيله بنظام تشغيل Android 14 مع واجهة XOS 14 من Infinix.

وبعد المملكة العربية السعودية، سيتم إطلاقه في ماليزيا في 2 أيار مقابل 1,299 رينغيت ماليزي، وهو ما يُترجم وفقًا لأسعار الصرف الحالية إلى حوالي 271 دولارًا أميركيًا، و 253 يورو، و 22,648 روبية هندية.

( نبض)