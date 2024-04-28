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تكنولوجيا وعلوم

ميزات جديدة قد تهمّ الكثيرين في "تليغرام"... تعرفوا اليها

Lebanon 24
28-04-2024 | 09:31
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أعلن القائمون على تطبيق "تليغرام" عن تحديث التطبيق عبر إضافة العديد من الميزات الجديدة إلى التطبيق لجعله أكثر عملية وفائدة للمستخدمين.
 
 
وظهرت في قائمة "القنوات" في التطبيق علامة تبويب جديدة، من خلال الضغط عليها يظهر للمستخدم قائمة بجميع القنوات التي يتابعها وقائمة بالقنوات التي يقترحها عليه التطبيق.
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وفي قائمة إعدادات التطبيق أتيح للمستخدم قسم يدعى "الملف الشخصي" يمكن فيه إضافة تاريخ ميلاده والعديد من البيانات الأخرى، وإضافة "قصص" متحركة ورموز تعبيرية، ومشاهدة كيف يظهر الملف الشخصي للمستخدمين الآخرين.

وفي قسم "الملف الشخصي" يمكن للمستخدم أيضا إضافة قناته الخاصة ليتمكن الآخرون من متابعتها.

ومع التحديثات الجديدة بات بإمكان مستخدم "تليغرام" مشاركة موقعه الجغرافي مع المستخدمين الآخرين بشكل حي، ليظهر لهم مكان تواجده في أي وقت، ويمكن تحديد مدة مشاركة الموقع أو إيقافها في أي وقت.
 
وحصل تطبيق "تليغرام" أيضا على إعدادات إضافية للتحكم في إشعارات التفاعلات على الرسائل والقصص، كما أتيحت ميزة العرض الفوري للروابط في نسخ التطبيق المخصصة للحواسب.
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