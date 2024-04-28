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تكنولوجيا وعلوم
تطوّر جديد.. الصين تكشف عن أوّل "روبوت بشري" في العالم!
Lebanon 24
28-04-2024
|
14:04
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كشف مركز بكين لابتكار الروبوتات البشرية عن Tiangong، وهو روبوت شبيه بالبشر قادر على الركض مثل الإنسان بسرعة قدرها 6 كم في الساعة، بالتزامن مع الكشف عن العديد من الاختراقات التكنولوجية للذكاء الاصطناعي في منتدى ZGC لعام 2024.
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ويوصف Tiangong بأنه أول روبوت بشري كامل الحجم في العالم يستطيع الجري بمفرده عبر محرك كهربائي.
ويعد هذا تطورًا كبيرًا في مجال الروبوتات، إذ يُعد Tiangong أول روبوت بشري يعمل بالكهرباء بالكامل في العالم يحقق هذا العمل.
ويستطيع Tiangong أن يحافظ على سرعة ثابتة قدرها 6 كم في الساعة، وهو بمنزلة منصة روبوتية بشرية مطورة بطريقة مستقلة وجاهزة لاعتمادها على نطاق واسع في الصناعة.
ويبلغ طول Tiangong مقدار 163 سم ويزن 43 كغ، ويتميز بتصميم خفيف الوزن يسمح بالجري المستقر.
ويستخدم الروبوت البشري أجهزة استشعار متعددة للإدراك البصري، ووحدة قياس بالقصور الذاتي العالية الدقة IMU، وأجهزة استشعار رؤية ثلاثية الأبعاد، مما يمكنه من التنقل في بيئته بفعالية.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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