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تكنولوجيا وعلوم
اكتشاف جديد.. هل سيقضي الذكاء الإصطناعي على سرطان الجلد؟
Lebanon 24
28-04-2024
|
16:07
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في تطور جديد له علاقة بالذكاء الاصطناعي، تشهد المملكة المتحدة اختبار أول دواء في العالم يعمل على السيطرة على مرض سرطان الجلد ووقف تمدده.
ونقلت سكاي نيوز عن خبراء قولهم إن العلاج يتمتع بإمكانات هائلة وهو أحد أكثر التطورات إثارة في علاج السرطان الحديث.
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يستهدف اللقاح والمسمى mRNA4157 ( V940) الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بأورام ميلانينية شديدة الخطورة، والخلايا الميلانينية هي تلك المسؤولة عن إنتاج الصبغة التي تمنح الجلد لونه.
كما أن هذا اللقاح يمكنه إيقاف سرطان المثانة والرئة والكلى، ويتميز بأنه يحفز الجسم على التعرف على الخلايا السرطانية ويوقف عودة المرض.
ويتميز العلاج بقدرته على تحفيز الجهاز المناعي لمحاربة نوع معين من السرطان لدى المريض.
ولإنتاج علاج مناسب للحالة، تتم إزالة عينة من الورم وتسلسل الحمض النووي الخاص بها، ويلعب الذكاء الاصطناعي دورًا أيضًا في تحديد العلاج المناسب للمريض.
وصمم العلاج ليتناسب مع الهوية الجينية الفريدة لورم المريض المحدد، ويعمل عن طريق توجيه الجسم لتشكيل البروتينات أو الأجسام المضادة التي تهاجم علامات أو جينات مضادة موجودة فقط على تلك الخلايا السرطانية. (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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