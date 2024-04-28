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تكنولوجيا وعلوم
أفضل كاميرا في الهواتف الذكية.. هذا جديد شاومي
Lebanon 24
28-04-2024
|
23:00
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أعادت شاومي تعريف كاميرا الهواتف الذكية في إصدارها الأخير Xiaomi 14 Ultra الذي جاء بتصميم مبتكر في الكاميرا وعدد من المميزات تجعل من هذا الإصدار صاحب أفضل كاميرا في الهواتف الذكية حتى الآن.
وتقدم شاومي هاتف Xiaomi 14 Ultra بكاميرا رئيسية تتضمن مستشعر Sony LYT-900 المميز بحجم 1 إنش ودقة 50 ميجا بيكسل وعدسات "Leica Summilux" بفتحة عدسات تدعم الضبط بين (f/1.63 إلى f/4.0).
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كما تتضمن إعدادات الكاميرا مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل وعدسات telephoto، وآخر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر periscope بدقة 50 ميجا بيكسل.
وترتكز الكاميرا في هذا الإصدار على نظام "AISP" الجديد من شاومي المعزز بتقنية الذكاء الإصطناعي لضبط عدد من عناصر الصورة والتي تشمل الألوان في كل بيكسل، والإضاءة، وتأثير bokeh في لقطات portrait.
أيضاً تأتي إعدادات الكاميرا بتوقيع علامة "Leica" التجارية التي تقدم تقنيتها الخاصة في كل لقطة بأنماط مختلفة في التصوير بين لقطات Leica النابضة بالحياة أو نغمة Leica الأصلية في التصوير، أو فلاتر الأبيض والأسود، أو تجربة تصوير مخصصة وأيضاً نمط التصوير في الشارع القابل للتخصيص.
كما تقدم شاومي نمط تصوير "UltraRAW" بعمق 16بت وهو نمط تصوير يستهدف المستخدمين بتجربة إحترافية تتضمن الكثير من المميزات التي يمكن إستكشافها، كما يتوفر نمط تصوير بتعريض طويل، مع نمط إحترافي لتسجيل الفيديو "MasterCinema" مع ميكروفونات تدعم التوجيه التلقائي. (أخبار التقنية)
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