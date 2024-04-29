"ثريدز" تطلق خاصية جديدة.. تعرفوا اليها

كشف آدم موسيري رئيس منصتي "ثريدز" و"إنستغرام" عن إطلاق خاصية جديدة تتيح للمستخدمين تنقية مشاركاتهم من الكلمات والعبارات غير المرغوبة في "ثريدز".



تسمى الخاصية الجديدة باسم "كلمات مخفية" (هيدن ووردز) حجب الصوت عند نطق كلمات أو عبارات أو رموز تعبيرية، يمكن أن تكون مسيئة للمستخدمين.

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وبالإضافة إلى المرشحات مسبقة الإعداد، يمكن للمستخدمين إضافة كلمات وعبارات خاصة بهم في إعدادات هذه المرشحات، كما يمكن للمستخدمين إيقاف تشغيل هذه الإعدادات في أي لحظة.







وقال تطبيق "ثريدز" للتغريدات القصيرة إن هذه الخاصية ستنقي المحتوى الذي يظهر في قسمي "فولونج" أو "فور يو"، ونتائج البحث والصفحات الشخصية والردود على المشاركات.

وتسمح المنصة بالفعل للمستخدمين بتحديد المستخدمين الذين يمكنهم الرد على مشاركاتهم خلال 3 خيارات هي: الجميع أو المستخدمين الذين يتابعهم أو الأشخاص الذين يحددهم فقط.





كما تتيح منصة ثريدز خيار تقييد الأشخاص الذين يمكنهم إضافة المستخدم على قائمة الأشخاص، الذين يمكنهم مشاهدة مشاركتهم أو ردودهم، من خلال 3 خيارات هي الجميع أو الأشخاص الذين يتابعهم أو لا أحد على الإطلاق.