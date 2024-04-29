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تكنولوجيا وعلوم
تسريب جديد عن "آيفون 16".. هذا ما يميّز الهاتف المنتظر
Lebanon 24
29-04-2024
|
07:37
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من المتوقّع أن تطلق شركة "أبل" الأميركية هاتفها الجديد "آيفون 16" في ايلول المقبل.
وشارك سوني ديكسون، الذي يعرف بتسريباته المتكررة المتعلقة بأجهزة أبل، يوم الأحد على حسابه في منصة "إكس"، صورة تكشف أحجام شاشات هواتف iPhone 16 المقبلة، إلى جانب تفاصيل حول الكاميرا.
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وفقا للصورة، سيحتفظ هاتف آيفون 16 العادي بحجم الشاشة 6.1 بوصة، بينما سيحتوي طراز Pro على شاشة بحجم 6.3 بوصة.
وسيحتفظ طراز Plus بالشاشة التقليدية مقاس 6.7 بوصة، لكن iPhone 16 Pro Max سيحتوي على شاشة أكبر مقاس 6.9 بوصة.
وتظهر الصورة أيضا وضعا مختلفا للكاميرا لدى الإصدار العادي ونسخة Plus من iPhone 16.
وقال خبراء إن إعادة تصميم تموضع كاميرا iPhone 16 ستؤدي إلى تعزيز قدرات "تسجيل الفيديو المكاني"، وهي خطوة يمكن أن تعزز جاذبية هذا الإصدار الجديد.
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