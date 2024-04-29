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تكنولوجيا وعلوم

من الفئة الاقتصادية.. "فيفو" تكشف عن هاتفها الجديد

Lebanon 24
29-04-2024 | 23:50
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كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتفها الذكي الجديد Vivo Y18e من الفئة الاقتصادية بمواصفات مقبولة.

ويأتي الهاتف بهيكل مصنوع من البلاستيك مقاوم للغبار والماء بمعيار IP54، ويزن نحو 185غرامًا.
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ويحتوي الهاتف على شاشة من نوع LCD قياسها 6.56 إنشات، ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا.

ويحمل هاتف Vivo Y18e كاميرا سيلفي بدقة قدرها 5 ميغابكسل، وتتكون الكاميرا الخلفية من كاميرا أساسية بدقة قدرها 13 ميغابكسل، مع كاميرا أخرى مساعدة وفلاش ليد.

ويعمل الهاتف بمعالج Helio G85 من ميدياتيك بنظام التشغيل FunTouch OS 14، المستند إلى أندرويد 14.

ويضم الهاتف بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 15 واطًا.
 
وفيما يتعلق بالاتصال، فإن الهاتف يدعم شبكات واي فاي وبلوتوث 5 وشبكات الجيل الرابع وموجات الراديو FM، وبه منفذ 3.5 ملم.

ويتوفر الهاتف بلونين هما الأخضر والأسود، ولم تؤكد الشركة حتى الآن سعر الهاتف أو موعد إطلاقه في الأسواق، لكن من المتوقع أن يكون سعره في حدود 100 دولار أمريكي، وسيصل السوق الهندية وغيرها من الأسواق الناشئة قريبًا. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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