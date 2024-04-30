تحذير هام لحاملي جهاز "الآيفون".. تجنبوا هذه الأمور خلال شحن الهاتف

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أصدرت شركة آبل تحذيرًا لمستخدمي هواتف آيفون بشأن تركها في الشحن طوال الليل، بحسب ما جاء في صفحة لدعم العملاء عبر موقعها الرسمي.وحذرت الشركة عملاءها من الاستمرار بشحن هواتف آيفون أثناء النوم ليلًا، كما أصدرت تحذيرات مشددة بشأن وضع الهاتف تحت الوسادة أو الغطاء أثناء شحنه، إذ يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الهواتف، وقد يؤدي إلى حدوث حرائق.وأضافت آبل أنه يجب التحقق من وضع الهاتف في مكان جيد التهوية في أثناء الشحن.ورُصدت بعض الحوادث سابقًا التي اندلعت فيها حرائق بسبب ترك الهواتف في الشحن تحت الوسادة في أثناء النوم، بسبب الارتفاع الشديد في حرارة الهواتف، ولا تقتصر تلك الحوادث على هواتف آيفون بل تشمل كافة الهواتف.وفي سياق متصل، حذرت آبل أيضًا من استخدام الشواحن المجهولة المصدر لشحن أجهزتها.وكانت الشركة قد توقفت عن توفير الشواحن في هواتف آيفون منذ مدة، لذا يلجأ كثير من المستخدمين إلى شراء الشواحن من مصادر مجهولة أو علامات تجارية غير معروفة توفيرًا للمال. (البوابة العربية للأخبار التقنية)