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تكنولوجيا وعلوم
لينوفو تعلن عن أول حاسوب يعمل بـ "وحدة الذاكرة المرفقة المضغوطة"
Lebanon 24
30-04-2024
|
03:49
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قدمت شركة ديل معيار الذاكرة المسمى CAMM2 أول مرة في 2022، ثم وافقت عليه منظمة JEDEC ليحل محل SO-DIMM في أواخر عام 2023. وأوضحت الشركة أنها تعاونت مع ميكرون لتطوير هذا المعيار. والآن تُعد لينوفو أول شركة تشحن حاسوبًا محمولًا إلى الأسواق بمعيار الذاكرة الجديد المسمى: وحدة الذاكرة المرفقة المضغوطة CAMM 2.
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وصُممت وحدات الذاكرة DDR5 CAMM2 لأجهزة الحواسيب المحمولة العالية الأداء وأجهزة الحواسيب المكتبية السائدة، في حين تستهدف وحدات الذاكرة LPDDR5/5X CAMM2 نطاقًا أوسع من أجهزة الحواسيب المحمولة وقطاعات معينة من سوق الخوادم.
ويأتي الحاسوب المحمول ThinkPad P1 من الجيل السابع بذاكرة CAMM2 LPDDR5x وبحجم قدره 64 غيغابايت، وتستهلك طاقة أدنى من السابق بنسبة تصل إلى 61% مقارنةً بذواكر SO-DIMM من نوع DDR5.
ووفقا لشركة لينوفو، فإن ذاكرة CAMM2 أصغر حجمًا من وحدات ذاكرة SO-DIMM بنسبة تصل إلى 64%. وتتميز كذلك بعرض نطاق ترددي أعلى من ذاكرة SO-DIMM.
كما يأتي هذا الحاسوب مع قرص التخزين المسمى SSD M.2 NVME، بحجم قدره 8 تيرابايت، ويدعم كذلك الاتصال اللاسلكي Wi-Fi 7، ومنفذ HDMI 2.1، والعديد من المنافذ الأخرى. ويفترض أن يتوفر في بداية الشهر المقبل بسعر يبلغ 2619 دولارًا. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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