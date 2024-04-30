نفس التصميم القديم إنما بمواصفات أحدث.. "نوكيا" تُعيد إحياء هواتفها القديمة

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أطلقت شركة HMD ثلاثة إصدارات جديدة من الهواتف التقليدية لشركة نوكيا، وهي Nokia 215 و 225 و 235، وتحمل الهواتف الجديدة مواصفات مماثلة فيما يتعلق بالمعالج المُستخدم فيها وهو معالج Unisoc T107، بالإضافة إلى نظام التشغيل +S30 ودعم شبكات الجيل الرابع 4G.ويتميز هاتفا نوكيا 215 و 235 بشاشة نوعها IPS LCD بقياس قدره 2.8 إنش بدقة قدرها QVGA بينما يحمل إصدار 225 شاشة من نوع LCD بقياس أصغر قليلاً قدره 2.4 إنش.ويحتوي هاتف نوكيا 225 على كاميرا بدقة قدرها VGA في الخلف، ويحمل إصدار 235 كاميرا رئيسية بدقة قدرها 2 ميجابكسل. في حين أن إصدار 215 لا يحتوي على أي كاميرا.وفيما يتعلق بباقي المواصفات، فإن الهواتف تحتوي على بطاريات قابلة للإزالة بسعة قدرها 1450 ميلي أمبير تدوم لوقت طويل، وتدعم الهواتف استقبال موجات الراديو FM وبلوتوث 5.0، كما ستوفر تلك الهواتف بعض التطبيقات الأساسية مثل مشغل الصوتيات والطقس والراديو ولعبة الثعبان الشهيرة المميزة لتلك الهواتف.وستطرح HMD هاتف Nokia 215 بسعر قدره 60 يورو، وهاتف Nokia 225 بسعر قدره 70 يورو، أما هاتف Nokia 235 فسيكون متاحًا بسعر قدره 80 يورو. (البوابة العربية للأخبار التقنية)