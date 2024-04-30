لعشاق الرسم.. "هواوي" تقدّم تطبيقها الجديد "GoPaint"

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أعلنت شركة هواوي عن تطبيق GoPaint الجديد، وهو تطبيق مخصص للرسم سيكون متاحًا في الأجهزة اللوحية من سلسلة MatePad التابعة للشركة.ويساعد التطبيق الجديد المستخدمين في إنشاء رسومات أصلية على نحو أفضل، كما توفر الشركة العديد من الأدوات والفرش الافتراضية بجانب كثير من الدروس التوضيحية التي تشرح الخيارات المختلفة داخل التطبيق.وتزعم هواوي أنها "أول بائع للأجهزة الذكية" يقدم مثل ذلك التطبيق، وتصفه بأنه أفضل أداة تكميلية تعزز قدرات إنشاء الرسومات الحالية لأجهزتها اللوحية.وتروّج هواوي لتطبيق GoPaint على أنه تطبيق احترافي يوفر للمستخدمين مجموعة واسعة من الأدوات، كما سيعمل التطبيق بتوافق تام مع أجهزة الشركة اللوحية مقارنة بالتطبيقات الأخرى الخارجية. (البوابة العربية للأخبار التقنية)