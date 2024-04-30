"مونتي موبايل" تستضيف حدثاً ضخماً في إسطنبول

إختارت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)، للمرّة الثانية، شركة "مونتي موبايل" الرائدة عالميًّا في قطاع الاتصالات لاستضافة النسخة التاسعة عشرة لـWAS، من ١٦ إلى ١٨ نيسان ٢٠٢٤، في مركز إسطنبول للمؤتمرات الذي يُعَد الأكبر من نوعه في مدينة إسطنبول التركية.

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استقطب WAS19 على مدى ثلاثة أيام أكثر من ١٥٠٠ مشارك، بينهم نخبة من المدراء التنفيذيين والخبراء وصناع القرار في أبرز مشغِّلي شبكات الهاتف المحمول والشبكات المحورية حول العالم، مثل فودافون، إتصالات، إس تي سي، زين، اورانج، تي-موبايل، وغيرها.

ويُعَد WAS الحدث العالمي الأكبر في مجال الاتصالات، فيُنظَّم مرتين سنويًّا ليشكل منصة رئيسة للتشغيل المشترك بين مشغِّل ومشغِّل أو مشغِّل وشبكة محورية، ويوفر خدمات النظام العالمي لاتصالات الهواتف المحمولة بمستوى عالٍ من الثبات والموثوقية، وذلك لأكثر من ١٠٠٠ عضو في الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول التي تمثل مصالح مشغِّلي هذه الشبكات في مختلف أنحاء العالم.

وتواصل "مونتي موبايل" نموَّها السريع وريادتها على الساحة الدولية، متسلحةً بخبرةٍ تزيد عن ٢٥ عامًا في قطاع الاتصالات. فهي تستضيف هذا الحدث الضخم للمرة الثانية، بعد النجاح الكبير الذي حققته مع استضافتها النسخة السادسة منه في مراكش في أيلول ٢٠١٧. وقد أَوكلت إليها الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول هذه المهمة، مما سيعزز مكانة مونتي موبايل كلاعبٍ رئيس في تحديد مستقبل الاتصالات حول العالم.

وفي هذا السياق، سلَّط الرئيس التنفيذي لـ"مونتي موبايل" حسن منصور الضوء على دور الشركة كصانعة قرار رئيسة على صعيد تطوير نماذج اتفاقات التجوال والتشغيل المشترك، إضافةً إلى الحلول وأنظمة السداد. وقال: "نحن فخورون جدًّا باستضافة WAS للمرة الثانية. من خلال جمعها شركات الاتصالات الرائدة عالميًّا في إسطنبول، لا تُظهر مونتي موبايل قدراتها فحسب، بل وتضع لبنان على الخارطة العالمية كمركز للابتكار والتميز في قطاع الاتصالات".

واستغنمت "مونتي موبايل" الفرصة خلال هذا الحدث المحوري لتكشف عن منتجات مبتكرة من شأنها تمكين مشغِّلي شبكات الهاتف المحمول حول العالم. وتشمل هذه الابتكارات الخدمات المصرفية الرقمية عبر الهاتف المحمول MDBS، التي صُممت بطريقة استراتيجية لدفع مشغِّلي شبكات الهاتف المحمول إلى اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية الآمنة. هي تتضمن كذلك إدارة المشغِّل المتكاملة وفق مبدأ الطرفين، مما يوفر لعملاء كل من مشغِّلي شبكات الهاتف المحمول والوصول اللاسلكي الثابت FWA حلولًا لاسلكية مخفّضة الكلفة ومحسَّنة ومصممة لتناسب تفضيلات كل واحد منهم، بالإضافة إلى إدارة افتراضية مركزية (CVM)، وهي عبارة عن محرك ذكي يستفيد من تحليلات البيانات الضخمة لمساعدة مشغِّلي شبكات الهاتف المحمول في اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. أمّا Omnichannel، فهي منصة إعادة البيع التي تشمل أدوات ذات فاعلية عالية، تتيح للمشغِّلين تبسيط قنوات الاتصال الخاصة بهم وتوفير تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء. ومع الشريحة الإلكترونية eSIM القابلة للتخصيص، سيتمكن المشغِّلون من برمجتها كما يريدون والترويج لها كشريحةٍ خاصة بهم، فيما سيتاح للمستخدمين الاستفادة من البيانات الفورية في أي وقت وأي مكان، من دون تكبُّد رسوم التجوال التقليدية.

يشار الى ان WAS19 يطرح جدول أعمال على درجةٍ عالية من الأهمية ويسلط الضوء على مواضيع مختلفة، كمثل الابتكار، وإغلاق الشبكات، وتقنية VoLTE، وأمن الشبكات، وشبكة الجيل الخامس 5G، وتطور نظام الفوترة والتحصيل BCE، فضلًا عن سلسلة من الدورات التدريبية. كذلك سيعزز هذا الحدث التواصل بين كبرى الجهات الفاعلة في قطاع الاتصالات، وسيتخلله حفل مميز تقيمه مونتي موبايل في Basilica Cistern، القصر المغمور التاريخي في إسطنبول. (خدمات اعلامية)