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تكنولوجيا وعلوم

آبل تستدرج موظفي غوغل

Lebanon 24
30-04-2024 | 23:00
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تعمل شركة آبل على استقطاب الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي من منافستها غوغل، إذ وظفت الشركة عددًا كبيرًا من المتخصصين في غوغل وأنشأت مختبرًا بحثيًا سريًا في مدينة زيوريخ السويسرية، ويهدف المختبر إلى استضافة فريق جديد من الموظفين المكلفين بتطوير نماذج مجال الذكاء الاصطناعي والمنتجات المعتمدة عليها، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
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واعتمدت الصحيفة على تحليل ملفات التوظيف على منصة التوظيف LinkedIn، وأفادت بأن آبل وظفت ما لا يقل عن 36 خبيرًا من غوغل منذ عام 2018، وقد نشطت عملية التوظيف بعد توظيف آبل جون جياناندريا، الذي شغل منصب رئيس البحث والذكاء الاصطناعي في جوجل، ليتولى منصب رئيس قسم الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة فيها.

وتضم آبل الآن موظفين آخرين سبق لهم أن عملوا في غوغل، ومنهم سامي بنجيو، أحد العلماء السابقين في غوغل، وهو الآن يشغل منصب المدير الأول لأبحاث الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في آبل، ورومينج بانج الذي يترأس فريق "النماذج التأسيسية" في آبل، وهو فريق يركز على تطوير نماذج اللغة الكبيرة، وقد قاد هو الآخر سابقًا أبحاث تعرّف الكلام عبر الذكاء الاصطناعي في غوغل.

ووفقًا لصيفحة فاينانشيال تايمز، فإن فريق آبل الذي يعمل في مختبر زيوريخ السري موكل إليه مهمة تطوير نماذج اللغة الكبيرة والتطبيقات المعتمدة عليها مثل روبوتات المحادثة مع دعم المدخلات النصية والمرئية لإنتاج ردود مولّدة على مختلف الاستفسارات. (البواية العربية للأخبار التقنية)
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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