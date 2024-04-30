22
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
آبل تستدرج موظفي غوغل
Lebanon 24
30-04-2024
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعمل شركة آبل على استقطاب الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي من منافستها غوغل، إذ وظفت الشركة عددًا كبيرًا من المتخصصين في غوغل وأنشأت مختبرًا بحثيًا سريًا في مدينة زيوريخ السويسرية، ويهدف المختبر إلى استضافة فريق جديد من الموظفين المكلفين بتطوير نماذج مجال الذكاء الاصطناعي والمنتجات المعتمدة عليها، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
Advertisement
واعتمدت الصحيفة على تحليل ملفات التوظيف على منصة التوظيف LinkedIn، وأفادت بأن آبل وظفت ما لا يقل عن 36 خبيرًا من غوغل منذ عام 2018، وقد نشطت عملية التوظيف بعد توظيف آبل جون جياناندريا، الذي شغل منصب رئيس البحث والذكاء الاصطناعي في جوجل، ليتولى منصب رئيس قسم الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة فيها.
وتضم آبل الآن موظفين آخرين سبق لهم أن عملوا في غوغل، ومنهم سامي بنجيو، أحد العلماء السابقين في غوغل، وهو الآن يشغل منصب المدير الأول لأبحاث الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في آبل، ورومينج بانج الذي يترأس فريق "النماذج التأسيسية" في آبل، وهو فريق يركز على تطوير نماذج اللغة الكبيرة، وقد قاد هو الآخر سابقًا أبحاث تعرّف الكلام عبر الذكاء الاصطناعي في غوغل.
ووفقًا لصيفحة فاينانشيال تايمز، فإن فريق آبل الذي يعمل في مختبر زيوريخ السري موكل إليه مهمة تطوير نماذج اللغة الكبيرة والتطبيقات المعتمدة عليها مثل روبوتات المحادثة مع دعم المدخلات النصية والمرئية لإنتاج ردود مولّدة على مختلف الاستفسارات. (البواية العربية للأخبار التقنية)
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن المطار... هل ستُقفل الأجواء اللبنانيّة في الساعات المقبلة؟
Lebanon 24
خبرٌ عن المطار... هل ستُقفل الأجواء اللبنانيّة في الساعات المقبلة؟
08:29 | 2024-04-30
30/04/2024 08:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مسافرون غاضبون في مطار بيروت.. هذا ما حصل معهم
Lebanon 24
مسافرون غاضبون في مطار بيروت.. هذا ما حصل معهم
12:59 | 2024-04-30
30/04/2024 12:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تلقى عرضاً من محطة مُنافسة.. هل يترك وسام حنا الـ LBCI؟
Lebanon 24
تلقى عرضاً من محطة مُنافسة.. هل يترك وسام حنا الـ LBCI؟
02:56 | 2024-04-30
30/04/2024 02:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل عشرات المواطنين إلى المستشفيات... ما الذي جرى معهم؟
Lebanon 24
نقل عشرات المواطنين إلى المستشفيات... ما الذي جرى معهم؟
06:54 | 2024-04-30
30/04/2024 06:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"كسرتيلي ضهري يا إختي".. شقيق إحدى ضحايا حريق المطعم في بيروت ينعاها بحرقة
Lebanon 24
"كسرتيلي ضهري يا إختي".. شقيق إحدى ضحايا حريق المطعم في بيروت ينعاها بحرقة
14:11 | 2024-04-30
30/04/2024 02:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
01:00 | 2024-05-01
امنعوا أطفالكم عن الهواتف قبل 13 عاماً.. تقرير "خطير" يكشف السبب
23:47 | 2024-04-30
8 صحف أميركية تقاضي "تشات جي بي تي".. والسبب؟
16:34 | 2024-04-30
"مونتي موبايل" تستضيف حدثاً ضخماً في إسطنبول
15:05 | 2024-04-30
لعشاق الرسم.. "هواوي" تقدّم تطبيقها الجديد "GoPaint"
14:30 | 2024-04-30
نفس التصميم القديم إنما بمواصفات أحدث.. "نوكيا" تُعيد إحياء هواتفها القديمة
10:30 | 2024-04-30
ماذا كان يأكل البشر قبل الزراعة؟
فيديو
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
00:07 | 2024-04-30
01/05/2024 09:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
04:00 | 2024-04-29
01/05/2024 09:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
04:00 | 2024-04-27
01/05/2024 09:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24