8 صحف أميركية تقاضي "تشات جي بي تي".. والسبب؟

رفعت مجموعة صحف أميركية، دعوى قضائية ضد شركتي "أوبن أيه آي" و"مايكروسوفت"، زاعمة أن الشركتين "تسرقان ملايين" المقالات الإخبارية المحمية بحقوق الطبع والنشر دون إذن، لتدريب روبوتات الدردشة الخاصة بالذكاء الاصطناعي الخاصة فيها.

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ورفعت 8 صحف بما في ذلك "نيويورك ديلي نيوز" و"شيكاغو تريبيون" و"دنفر بوست"، الدعوى الثلاثاء، أمام محكمة فدرالية في نيويورك.



ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن بيان مكتوب للمحرر التنفيذي لمجموعة "ميديا نيوز آند تريبيون بابلشينغ"، فرانك باين، قوله: "لقد أنفقنا مليارات الدولارات على جمع المعلومات ونشر الأخبار في منشوراتنا، ولا يمكننا السماح لـ أوبن أيه آي ومايكروسوفت بتوسيع قواعد اللعبة التي تمارسها شركات التكنولوجيا الكبرى لسرقة عملنا لبناء أعمالهم الخاصة على حسابنا".



ورفضت مايكروسوفت التعليق، فيما قالت شركة "أوبن أيه آي" التي تمتلك تطبيق "تشات جي بي تي" للذكاء الاصطناعي، في بيان، إنها تهتم بدعم المؤسسات الإخبارية.



وجادلت شركات التكنولوجيا بأن الحصول على مجموعات كبيرة من محتوى الإنترنت المتاح للعامة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي لديها، محمي بموجب مبدأ "الاستخدام العادل" في قانون حقوق الطبع والنشر الأميركي.



وفي بعض الحالات، نجحت شركات التكنولوجيا في تجنب التحديات القانونية المحتملة من خلال الدفع للمؤسسات الإخبارية مقابل هذا المحتوى.



ووافقت وكالة أسوشيتد برس العام الماضي على شراكة مع "أوبن أيه آي" إذ ستدفع شركة التكنولوجيا رسوما غير معلنة للوصول لأرشيف الوكالة الخاص بالقصص الإخبارية. (الحرة)