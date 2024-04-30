Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

8 صحف أميركية تقاضي "تشات جي بي تي".. والسبب؟

Lebanon 24
30-04-2024 | 23:47
A-
A+
Doc-P-1194000-638501435574586866.jpeg
Doc-P-1194000-638501435574586866.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رفعت مجموعة صحف أميركية، دعوى قضائية ضد شركتي "أوبن أيه آي" و"مايكروسوفت"، زاعمة أن الشركتين "تسرقان ملايين" المقالات الإخبارية المحمية بحقوق الطبع والنشر دون إذن، لتدريب روبوتات الدردشة الخاصة بالذكاء الاصطناعي الخاصة فيها.
Advertisement
ورفعت 8 صحف بما في ذلك "نيويورك ديلي نيوز" و"شيكاغو تريبيون" و"دنفر بوست"، الدعوى الثلاثاء، أمام محكمة فدرالية في نيويورك.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن بيان مكتوب للمحرر التنفيذي لمجموعة "ميديا نيوز آند تريبيون بابلشينغ"، فرانك باين، قوله: "لقد أنفقنا مليارات الدولارات على جمع المعلومات ونشر الأخبار في منشوراتنا، ولا يمكننا السماح لـ أوبن أيه آي ومايكروسوفت بتوسيع قواعد اللعبة التي تمارسها شركات التكنولوجيا الكبرى لسرقة عملنا لبناء أعمالهم الخاصة على حسابنا".

ورفضت مايكروسوفت التعليق، فيما قالت شركة "أوبن أيه آي" التي تمتلك تطبيق "تشات جي بي تي" للذكاء الاصطناعي، في بيان، إنها تهتم بدعم المؤسسات الإخبارية.

وجادلت شركات التكنولوجيا بأن الحصول على مجموعات كبيرة من محتوى الإنترنت المتاح للعامة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي لديها، محمي بموجب مبدأ "الاستخدام العادل" في قانون حقوق الطبع والنشر الأميركي.

وفي بعض الحالات، نجحت شركات التكنولوجيا في تجنب التحديات القانونية المحتملة من خلال الدفع للمؤسسات الإخبارية مقابل هذا المحتوى.

ووافقت وكالة أسوشيتد برس العام الماضي على شراكة مع "أوبن أيه آي" إذ ستدفع شركة التكنولوجيا رسوما غير معلنة للوصول لأرشيف الوكالة الخاص بالقصص الإخبارية. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:00 | 2024-05-01
23:00 | 2024-04-30
16:34 | 2024-04-30
15:05 | 2024-04-30
14:30 | 2024-04-30
10:30 | 2024-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24