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تكنولوجيا وعلوم

لمحبي التصميم والرسم الإلكتروني.. حاسب لوحي مميز من اليابان

Lebanon 24
01-05-2024 | 10:30
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كشفت Wacom اليابانية عن حاسبها اللوحي الجديد الذي صمم ليكون جهازا محمولا مميزا للمصممين ومحبي الرسم الإلكتروني.

وأشارت Wacom إلى أن حاسب Movink الجديد يعتبر أقل حاسب لوحي سماكة أنتجته، إذ تتراوح سماكة هيكله ما بين 4 إلى 6.6 ملم فقط، ووزنه يبلغ 420 غ، أما طوله 319.5 ملم، وعرضه 205.2 ملم.
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وحصل الحاسب على شاشة OLED من تطوير سامسونغ، مقاسها 13.3 بوصة، دقة عرضها (1920/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 350 شمعة/م تقريبا، ويمكن الكتابة والرسم عليها بواسطة قلم ذكي أو التحكم بها باللمس.
 
ومن خلال منفذ USB Type-C يمكن وصل هذا الحاسب مع مختلف أنواع الحواسب أو الهواتف أو الأجهزة الذكية، مثل حواسب Mac أو الأجهزة التي تعمل بأنظمة ويندوز وChromeOS وAndroid.

وزوّد الجهاز بتقنيات بلوتوث للاقتران بالأجهزة الإلكترونية الأخرى، وجهّز بمحفظة أنيقة وملحقات خارجية تسهل عملية وضعه على المكتب، إضافة إلى قلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالجهاز عن بعد. (روسيا اليوم) 
 
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