مشكلة تضرب هواتف "آيفون"

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خلال الأسابيع الماضية، انتشرت العديد من التقارير والشكاوى من مستخدمي هواتف آيفون عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنتدى الدعم الفني لـ"آبل" بشأن مشكلة في نظام التشغيل تتسبب في توقف المنبهات من تلقاء نفسها دون إصدار صوت للتنبيه.وتسببت تلك المشكلة في إثارة استياء أولئك المستخدمين، إذ يؤدي ذلك العطل إلى التأخر عند الاستيقاظ من النوم وتفويت مواعيد العمل وغيرها من المواعيد الهامة، خاصة مع اعتماد الكثيرين على أصوات المنبه، وفق البوابة العربية للأخبار التقنية.من جهتها أكدت شركة "آبل" لصحيفة "وول ستريت جورنال" أنها على علم بالمشكلة التي تسبب عدم تشغيل هواتف آيفون أصوات المنبهات، وأنها تعمل جاهدة على إصلاح تلك المشكلة. (العربية)