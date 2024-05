Microsoft تعلن عن الدفعة الأولى من تشكيلة Xbox Game Pass

Advertisement

أعلنت Microsoft عن الدفعة الأولى من الألعاب القادمة إلى Game Pass في أيار 2024، وتشمل أبرز الألعاب Little Kitty Big City و Tomb Raider: Definitive Edition و Brothers: A Tale of Two Sons.وكما هو الحال عادةً، من المقرر أن يغادر عدد من الألعاب Game Pass هذا الشهر، ومن بين هذه الألعاب:Eastern Exorcist (Cloud, Console, PC)Eiyuden Chronicle Rising (Cloud, Console, PC)Fuga: Melodies of Steel 2 (Cloud, Console, PC)Ghostlore (Cloud, Console, PC)Just Cause 4 Reloaded (Cloud, Console, PC)Norco (Cloud, Console, PC)SD Gundam Battle Alliance (Cloud, Console, PC)Supraland Six Inches Under (Cloud, Console, PC) (IGN الشرق الأوسط)