21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
لزيادة التفاعل.. "لينكد إن" تُطلق ألعابًا جديدةً
Lebanon 24
01-05-2024
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت منصة الأعمال والتوظيف عبر الإنترنت "لينكدإن" إطلاق ألعاب جديدة بهدف زيادة التفاعل بين مستخدمي المنصة.
وقال لاكشمان سوماسوندرام، مدير إدارة المنتجات في المنصة، في بيان رسمي عن سبب الرغبة في تطوير الألعاب وإصدارها: "إن الألعاب بالنسبة لنا تدور حول التواصل. وقد كانت مهمة "لينكدإن" دائمًا ربط المتخصصين في العالم لجعلهم أكثر إنتاجية ونجاحًا. ومع تغير عالم العمل خلال العشرين عامًا الماضية منذ تأسيس المنصة، تغيرت أيضًا الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص مع بعضهم".
Advertisement
ويرى بعض المستخدمين أن إطلاق الألعاب الترفيهية قد يتعارض مع نشاط المنصة الأساسي الذي يركز على التواصل المهني والأعمال والأنشطة التجارية، لكن المنصة ترى أنها وسيلة جديدة يمكن أن تربط المستخدمين معًا على نحو أفضل.
وبشكل مبدئي، توفر لينكدإن ثلاث ألعاب جديدة، هي لعبة "كوينز Queens" المعتمدة على حل ألغاز منطقية بطريقة تشبه لعبة سودوكو، ولعبة "كروس كليمب Crossclimb" التي تركز على التلميحات والكلمات، ولعبة "بينبوينت Pinpoint" التي تطلب من اللاعبين إيجاد الروابط بين الكلمات بأقل قدر ممكن من المحاولات.(البوابة العربية للأخبار التقنية)
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالأسماء... هؤلاء هم ضحايا حريق المطعم في بشارة الخوري
Lebanon 24
بالأسماء... هؤلاء هم ضحايا حريق المطعم في بشارة الخوري
05:21 | 2024-05-01
01/05/2024 05:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رجل أعمال إماراتيّ يزفّ خبراً ساراً للبنانيين... إستثمار كبير وفرص عمل
Lebanon 24
رجل أعمال إماراتيّ يزفّ خبراً ساراً للبنانيين... إستثمار كبير وفرص عمل
05:34 | 2024-05-01
01/05/2024 05:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"راحو حريم عصام".. خبر خطوبة نجمة مسلسل "باب الحارة" السورية من فنان شهير ينتشر (صور)
Lebanon 24
"راحو حريم عصام".. خبر خطوبة نجمة مسلسل "باب الحارة" السورية من فنان شهير ينتشر (صور)
02:56 | 2024-05-01
01/05/2024 02:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة كبيرة بطلها "تيك توكر" شهير.. قوى الأمن أوقفته والجرائم التي يقوم بها تستهدف هؤلاء
Lebanon 24
فضيحة كبيرة بطلها "تيك توكر" شهير.. قوى الأمن أوقفته والجرائم التي يقوم بها تستهدف هؤلاء
07:49 | 2024-05-01
01/05/2024 07:49:05
Lebanon 24
Lebanon 24
العالم الهولنديّ المثير للجدل في توقّعات مرعبة.. حدّد المناطق التي قد تضربها زلازل قريباً
Lebanon 24
العالم الهولنديّ المثير للجدل في توقّعات مرعبة.. حدّد المناطق التي قد تضربها زلازل قريباً
07:30 | 2024-05-01
01/05/2024 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:40 | 2024-05-01
باحثون يكتشفون سرّ ضوضاء محركات الطائرة
12:27 | 2024-05-01
Microsoft تعلن عن الدفعة الأولى من تشكيلة Xbox Game Pass
10:30 | 2024-05-01
لمحبي التصميم والرسم الإلكتروني.. حاسب لوحي مميز من اليابان
10:22 | 2024-05-01
مشكلة تضرب هواتف "آيفون"
08:38 | 2024-05-01
"مايكروسوفت" تُنشئ بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في تايلاند
07:30 | 2024-05-01
النتائج خطيرة.. تحذير للأهل: إمنعوا أطفالكم عن إستخدام الهواتف
فيديو
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
Lebanon 24
تُعرض مرات عديدة يوميا.. أغنية تمجّد "كيم" تُثير استياء الكوريين في الخفاء (فيديو)
00:07 | 2024-04-30
02/05/2024 01:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
Lebanon 24
اكتشف عام 2015.. تلسكوب "جيمس ويب" يحقق بإشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)
04:00 | 2024-04-29
02/05/2024 01:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ستكون من بين الأفضل لهذا العام.. Vivo تطلق ساعة مميزة هذه مواصفاتها (فيديو)
04:00 | 2024-04-27
02/05/2024 01:26:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24