لزيادة التفاعل.. "لينكد إن" تُطلق ألعابًا جديدةً

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أعلنت منصة الأعمال والتوظيف عبر الإنترنت "لينكدإن" إطلاق ألعاب جديدة بهدف زيادة التفاعل بين مستخدمي المنصة.وقال لاكشمان سوماسوندرام، مدير إدارة المنتجات في المنصة، في بيان رسمي عن سبب الرغبة في تطوير الألعاب وإصدارها: "إن الألعاب بالنسبة لنا تدور حول التواصل. وقد كانت مهمة "لينكدإن" دائمًا ربط المتخصصين في العالم لجعلهم أكثر إنتاجية ونجاحًا. ومع تغير عالم العمل خلال العشرين عامًا الماضية منذ تأسيس المنصة، تغيرت أيضًا الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص مع بعضهم".ويرى بعض المستخدمين أن إطلاق الألعاب الترفيهية قد يتعارض مع نشاط المنصة الأساسي الذي يركز على التواصل المهني والأعمال والأنشطة التجارية، لكن المنصة ترى أنها وسيلة جديدة يمكن أن تربط المستخدمين معًا على نحو أفضل.وبشكل مبدئي، توفر لينكدإن ثلاث ألعاب جديدة، هي لعبة "كوينز Queens" المعتمدة على حل ألغاز منطقية بطريقة تشبه لعبة سودوكو، ولعبة "كروس كليمب Crossclimb" التي تركز على التلميحات والكلمات، ولعبة "بينبوينت Pinpoint" التي تطلب من اللاعبين إيجاد الروابط بين الكلمات بأقل قدر ممكن من المحاولات.(البوابة العربية للأخبار التقنية)