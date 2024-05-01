"إسرائيل" تكتشف نوعًا جديدًا من اليعسوب آتياً من مصر (صورة)

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن اكتشاف نوع جديد من حشرة "اليعسوب" في إسرائيل قادمة من شبه جزيرة سيناء بمصر.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "اليعسوب المكتشف حديثا والذي أطلق عليه اسم "يعسوب سيناء" تم اكتشافه في منطقة العربة الجنوبية بصحراء النقب".وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، إنه "تم اكتشاف يعسوب لم نره من قبل في إسرائيل وقد يكون متواجدا أكثر في عمان والإمارات ومصر والسودان وحتى النيجر".