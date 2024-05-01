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تكنولوجيا وعلوم
"إسرائيل" تكتشف نوعًا جديدًا من اليعسوب آتياً من مصر (صورة)
Lebanon 24
01-05-2024
|
23:00
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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن اكتشاف نوع جديد من حشرة "اليعسوب" في إسرائيل قادمة من شبه جزيرة سيناء بمصر.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "اليعسوب المكتشف حديثا والذي أطلق عليه اسم "يعسوب سيناء" تم اكتشافه في منطقة العربة الجنوبية بصحراء النقب".
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وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، إنه "تم اكتشاف يعسوب لم نره من قبل في إسرائيل وقد يكون متواجدا أكثر في عمان والإمارات ومصر والسودان وحتى النيجر".
وأطلق على اليعسوب الجديد الاسم العلمي "Paragomphus sinaiticus"، بعد أن تم اكتشافه نتيجة مسح المنطقة لتوثيق وجود مجموعة متنوعة من الكائنات الحية التي تعيش بالنقب.
وأوضح الموقع أن "الاكتشاف الجديد هو نتيجة للتعاون بين مشروع (تيفا-بيز) المشترك وجمعية "حماية الطبيعة" ووزارة حماية البيئة، ومركز "علم الطيور" التابع لجمعية "حماية الطبيعة" الإسرائيلية، ومركز "علم الطيور" في إيلات و"كيبوتز نوت سمدار". (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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