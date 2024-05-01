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تكنولوجيا وعلوم
باحثون يكتشفون سرّ ضوضاء محركات الطائرة
Lebanon 24
01-05-2024
|
16:40
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كشف العلماء من جامعة "بريستول" عن اللغز الكامن وراء الضوضاء الناتجة عن محركات الطائرات المتطورة المدمجة في هيكل الطائرة والمزودة بتصميم مبتكر لتوفير الطاقة.
يُظهر بحث العلماء الذي نُشر في مجلة Fluid Dynamics and Gas Mechanics، لأول مرة كيف يتم توليد وانتشار الضوضاء الصادرة عن هذه المحركات، والمعروفة تقنيا باسم المراوح الهوائية الممتصة للطبقة الحدودية (BLI).
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وتصف الدراسة بهذا الشأن السمات الصوتية الهوائية للمروحة التي تمتص الطبقة الحدودية.
وتشبه مراوح BLI المحركات الكبيرة الموجودة في الطائرات الحديثة، ولكنها مدمجة جزئيا في الجسم الرئيسي للطائرة بدلا من وضعها تحت جناحيها. ونظرا لأنها تمتص الهواء من سطح الجسم، فإنها تعمل بشكل أقل كثافة، مما يقلل من استهلاك الوقود.
وتمكن الباحثون من تحديد بعض المصادر للضوضاء الصادرة من المروحة الهوائية والمروحة الدوارة والهواء الذي يمر فوق السطح المنحني لجسم الطائرة..
واكتشف العلماء أن نمط الضوضاء يتغير اعتمادا على مقدار قوة الدفع الذي تحققه المروحة. وفي حال قوة الدفع العالية يشبه الضجيج الصوت الذي يسجل في المراوح التي لا تحتوي على قنوات تهوية. ومع ذلك، فمع انخفاض قوة الدفع تتغير خصائص الضوضاء بسبب زيادة الضوضاء الصادرة عن قناة التهوية نفسها.
وأشار العلماء إلى أن أبحاثهم تعالج مشكلة الضوضاء المستمرة والتي كانت عقبة رئيسية أمام الحصول على شهادات ترخيص استخدام الطائرة، وذلك من خلال الكشف عن العمليات الفيزيائية التي تؤدي إلى توليد الضوضاء في مثل هذه التكوينات.(روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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