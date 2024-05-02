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تكنولوجيا وعلوم

لتجنب أي اختراق إلكترونيّ.. إليك هذه النصائح الهامة لتعزيز أمن شركتك

Lebanon 24
02-05-2024 | 00:00
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لقد أصبحت الشركات الصغيرة في عالم اليوم المترابط أهدافًا سهلة للهجمات الإلكترونية، ونظرًا إلى محدودية مواردها وخبرتها، تواجه هذه الشركات صعوبة في صد الهجمات المعقدة. لكن بإمكانها تعزيز أمنها بنحو كبير وحماية بياناتها الحساسة من خلال اتخاذ تدابير قوية لحماية كلمات المرور.
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وبمناسبة اليوم العالمي لكلمات المرور الذي يصادف أول خميس من شهر آيار من كل عام، يقدم خبراء كاسبرسكي نصائح بسيطة لكنها فعّالة لتعزيز أمن كلمات المرور في بيئة الشركات الصغيرة.

1- استخدم كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها لكل حساب:
يُهمل العديد من الموظفين إجراءً بسيطًا لكنّه حاسمًا لحماية بيانات الشركة، وهو استخدام كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها لكلّ تطبيق أو خدمة. ويرجع ذلك إلى تعدد التطبيقات التي يستخدمونها، مما يجبرهم على إدارة عدد كبير من كلمات المرور.

لذلك بالإضافة إلى إنشاء كلمة مرور قوية، يجب التأكد من استخدام كلمة مرور مختلفة لكل خدمة من خدمات الشركة. إذ تُعدّ كلمات المرور الضعيفة والمُعاد استخدامها أهدافًا سهلة لمجرمي الإنترنت.

 2- فعّل المصادقة الثنائية:
تضيف المصادقة الثنائية طبقة إضافية من الأمان من خلال مطالبة المستخدمين بتوفير تحقق إضافي يتجاوز الاكتفاء بكلمة المرور فحسب.

3- حدث كلمات المرور بانتظام:
تُعدّ التحديثات المنتظمة لكلمات المرور ضرورية للحفاظ على أمن شركتك، وتقليل مخاطر الاختراقات المرتبطة بها، ويجب على مالكي الشركات الصغيرة تشجيع الموظفين على تغيير كلمات المرور الخاصة بهم بصورة دورية.

4- ثقف الموظفين:
يُعدّ وعي الموظفين بالأمن السيبراني عنصرًا أساسيًا لحماية بيانات شركتك الصغيرة، فمع زيادة اعتماد الشركات على التكنولوجيا، أصبح الموظفون خط الدفاع الأول ضد التهديدات الإلكترونية.

لذلك يوصي خبراء كاسبرسكي بتثقيف الموظفين حول أهمية كلمات المرور القوية، ومخاطر مشاركة كلمات المرور، والعواقب المحتملة للوقوع ضحية للهجمات السيبرانية. 

5- احرص على تأمين الأجهزة والشبكات:
بالإضافة إلى تأمين كلمات المرور، يجب على الشركات الصغيرة اتخاذ خطوات لحماية أجهزتها وشبكاتها باستخدام حلول الأمن السيبراني مثل: Kaspersky Small Office Security.

ومع انتشار العمل عن بُعد والخدمات السحابية، يجب على الشركات الصغيرة التأكد من أن أجهزتها وشبكاتها محمية بنحو كافٍ ضد البرمجية الخبيثة، وهجمات التصيد الاحتيالي، والتهديدات السيبرانية الأخرى.(البوابة العربية للأخبار التقنية)

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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