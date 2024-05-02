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تكنولوجيا وعلوم
روبوت ChatGPT يتيح ميزة "الذاكرة" للمستخدمين
Lebanon 24
02-05-2024
|
04:51
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أعلنت شركة OpenAI إطلاق ميزة "الذاكرة Memory" الجديدة في روبوت ChatGPT التي تسمح للروبوت بتذكر معلومات محددة تخص المستخدمين وتقديم الإجابات اعتمادًا عليها.
وبدأت الشركة إتاحة الميزة الجديدة للمستخدمين المشتركين في خطة "بلس Plus" في كافة دول العالم باستثناء المستخدمين في الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية.
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وقالت الشركة في منشور لها عبر حسابها الرسمي في منصة إكس إنها تعتزم إتاحة ميزة "الذاكرة" مستقبلًا للمشتركين في خطط فرق العمل وعملاء الشركات وروبوتات GPT المخصصة التي يمكن الحصول عليها من متجر GPT وإضافتها إلى الروبوت.
وتعمل ميزة الذاكرة الجديدة في روبوت ChatGPT بطريقتين؛ الأولى هي إخباره بمعلومات محددة على نحو مباشر كالوظيفة أو محل العمل أو لغة البرمجة المفضلة أو أسماء الأبناء ورؤساء العمل وغير ذلك. وأما الطريقة الثانية، فهي السماح للروبوت بالتقاط بعض التفاصيل والمعلومات في سياق المحادثات معه.
وكانت الشركة قد أعلنت قد الميزة أول مرة منتصف شهر شباط الماضي، وقد كانت تلك الميزة قيد الاختبار حتى إطلاقها. (البوابة العربية للأخبار التقنية)
المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية
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