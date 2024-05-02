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تكنولوجيا وعلوم

"يونيفرسال ميوزيك" تُعيد محتواها الموسيقي إلى "تيك توك"

Lebanon 24
02-05-2024 | 05:56
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أعلنت كل من "يونيفرسال ميوزيك غروب" و"تيك توك"، عن التوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة المحتوى الموسيقي التابع ليونيفرسال إلى منصة التواصل الاجتماعي.

وبدأت "تيك توك" في إزالة محتوى "يونيفرسال" من تطبيقها بعد انتهاء اتفاقية الترخيص الخاصة بها في كانون الثاني، وإخفاقهما في التوصل إلى اتفاق حول مدفوعات حقوق الملكية الفكرية للفنانين ومؤلفي الأغاني والحماية من الذكاء الاصطناعي وتمتع مستخدمي تيك توك بالأمان عبر الشبكة.
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وبحسب ميديا ريسيرش، يعد تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة أداة تسويقية وترويجية قيمة لصناعة الموسيقى، وهو المنصة الأكثر شيوعا لاستكشاف الإصدارات الموسيقية لمن تتراوح أعمارهم بين 16 عاما و19 عاما في الولايات المتحدة، متفوقا بذلك على يوتيوب ومنصات خدمات البث الموسيقي مثل سبوتيفاي.

ولكن شركة يونيفرسال ميوزيك تقول إن الفنانين ومؤلفي الأغاني التابعين لها يحصلون على مدفوعات ضئيلة مقارنة بما تتلقاه من منصات التواصل الاجتماعي الكبرى الأخرى. (سكاي نيوز)
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