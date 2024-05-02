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تكنولوجيا وعلوم

هواوي تطلق سلسلة هواتف Pura 70 للأسواق العالمية

Lebanon 24
02-05-2024 | 12:00
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أطلقت هواوي رسمياً اليوم سلسلة هواتف Pura 70 للأسواق العالمية، والتي تتضمن الإصدار الرئيسي مع Pura 70 Pro وأيضاً Pura 70 Ultra، بينما يغيب عن السلسلة إصدار  Pura 70 Plus الذي يتوفر حصرياً في السوق الصيني.

 تقدم هواوي الإصدارات الثلاثة من سلسلة Pura 70 اليوم للأسواق العالمية برقاقة معالج Kirin 9010 التي ترتكز على دقة تصنيع 7 نانومتر بعميلة تصنيع SMIC، والتي تأتي بتحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي. 

وينطلق Pura 70 Ultra بالترقية الأكبر في إعدادات وتصميم الكاميرة الميكانيكي، حيث تضم إعدادات الكاميرة مستشعر رئيسي بحجم 1 إنش مع عدسات تدعم السحب بتصميم ميكانيكي لدعم المستشعر بميزة جذب إضاءة أكبر مع دعم الجهاز بتصميم نحيف.

ويتوفر Huawei Pura 70 بذاكرة عشوائية 12 جيغا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 999 يورو، بألوان الأبيض، والأسود، وينطلق Pura 70 Pro بذاكرة عشوائية 12 جيغا بايت رام وسعة 512 جيغا بايت بسعر 1199 يورو ونفس إختيارات الألوان.

بينما يتوفر Pura 70 Ultra بثلاثة إختيارات في الألوان بتصميم جلدي “faux” وهي ألوان الأخضر، الأسود إلى جانب اللون البني، بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة 512 جيغا بايت بسعر 1499 يورو، وتتوفر الهواتف بالفعل في بعض الأسواق الأوروبية، على أن يبدأ البيع في 22 من أيار.

( نبض)
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