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تكنولوجيا وعلوم

تطبيق Snapchat سيسمح لك أخيرًا بتحرير رسائل المحادثة

Lebanon 24
02-05-2024 | 15:00
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سينضم Snapchat أخيرًا إلى أغلب تطبيقات المراسلة وسيسمح للمستخدمين بتحرير محادثاتهم. وقالت الشركة إن الميزة، التي سيتم طرحها “قريبًا“، ستقتصر في البداية على مشتركي Snapchat +.

 ومع هذا التغيير، سيكون لدى مستخدمي Snapchat نافذة مدتها خمس دقائق لإعادة صياغة رسالتهم أو إصلاح الأخطاء المطبعية أو تعديل محادثاتهم بطريقة أخرى.

سيكون للرسائل التي تم تحريرها تسمية تشير إلى أنه تم تغيير النص. ولم تذكر الشركة متى قد تكون الميزة متاحة لعدد أكبر من مستخدميها، ولكن الشركة غالبًا ما تقدم الميزات المرغوبة إلى خدمة الاشتراك الخاصة بها أولاً.

 أعلنت شركة Snap الأسبوع الماضي أن ميزة Snapchat+، والتي تبلغ تكلفتها 3.99 دولارًا شهريًا، قد وصلت إلى 9 ملايين مشترك.

يضيف التطبيق أيضًا العديد من الميزات غير الحصرية، بما في ذلك تفاعلات الرموز التعبيرية المحدثة للمحادثات، والقدرة على استخدام مساعد My AI لتعيين التذكيرات والأزياء التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لـ Bitmoji.

 وأظهرت شركة Snap أيضًا عدسة AI جديدة تعمل على تحويل صور السيلفي للمستخدمين إلى لقطات تحمل طابع التسعينيات.

( نبض)
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