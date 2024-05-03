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تكنولوجيا وعلوم

فيفو تطلق هاتفها الجديد

Lebanon 24
03-05-2024 | 23:00
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أعلنت شركة فيفو الصينية هاتفها الذكي الجديد Vivo Y38 5G، وهو يُعد أحد هواتف الشركة في الفئة المتوسطة مع هواتف أخرى مثل V40 SE و V30 SE.

 ويحتوي الهاتف على شاشة نوعها IPS LCD يبلغ قياسها 6.68 إنشات بدقة قدرها HD أي 1612 × 720 بكسلًا مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 1000 شمعة، كما تغطي الشاشة الطيف اللوني NTSC بنسبة قدرها 83% فقط.

 ويعمل هاتف Vivo Y38 5G بمعالج سنابدراجون 4 جين 2، وهو المعالج نفسه المستخدم في هاتف V40 SE، ويأتي الهاتف ببطارية قوية تبلغ سعتها 6000 ميلي أمبير، تدعم الشحن بقوة قدرها 44 واطًا.

 ويأتي الهاتف بنسخة واحدة فقط بذاكرة عشوائية قدرها 8 جيغابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيغابايت يمكن زيادتها عن طريق إدراج بطاقة تخزين خارجية microSD، كما يعمل الهاتف بواجهة Funtouch OS 14 المستندة إلى نظام أندرويد 14.

 ويوفر الهاتف خيارات اتصال متعددة مثل بلوتوث 5.1 وواي فاي 5، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، وشبكات الجيل الخامس 5G مع إمكانية إضافة شريحتي اتصال.

ويتوفر هاتف Vivo Y38 5G بلونين هما الأزرق والأخضر، ويدعم مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP64، ولم تعلن شركة فيفو سعر الهاتف حتى الآن.

( ait news)
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