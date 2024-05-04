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تكنولوجيا وعلوم

تحذير من "حاسبة الموت".. خطر يهدد بياناتك

Lebanon 24
04-05-2024 | 03:56
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أصدر مبتكرو أداة "حاسبة الموت" بالذكاء الاصطناعي، التي يزعم أنها تتنبأ بموعد وفاة الشخص بدقة تصل لـ78% تحذيراً للمستخدمين بشأن تهديد جديد يتعلق بمواقع وتطبيقات مزيفة هدفها سرقة البيانات.

واكتشف الباحثون في جامعة الدنمارك التقنية 4 تطبيقات مزيفة تقلد تقنيتهم التي تسمى "life2vec" وتدعي أنها تتنبأ بالموت، وهي "AI Doom Calculator"، و"Intelligent Death AI"، و"Death Predictor"، و"Telecharger"، مؤكدين أن الذكاء الاصطناعي الخاص بهم ليس متاحاً للجمهور عبر الإنترنت.
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وتقنية "life2vec" هي نموذج تشغيل مشابهاً لنموذج "شات جي بي تي"، ولكن بدلاً من معالجة بيانات نصية، تتولى تحليل مراحل الحياة كالولادة أو الدراسة أو حتى ساعات العمل، ما يساعد الأداة على التنبؤ بالنتائج الصحيحة، مثل توقع الخصوبة أو السمنة أو الإصابة بالسرطان أو جني المال أو الوفاة وغيرها.
وأوضح الباحثون في تقرير نشرته صحيفة دايلي ميل البريطانية أن هذه التطبيقات تطلب من المستخدمين تفاصيل بيانات شخصية تتعلق ببطاقة الائتمان ورسائل البريد الإلكتروني وغيرها من المعلومات الحساسة التي تسمح للجهات الفاعلة السيئة بسرقة الأموال والهويات.

ويأمل فريق "Life2vec" الذي كشف لأول مرة عن أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة به في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في مجلة "Nature Computational Science" أن يكون الجمهور "حذراً" من المحتالين الخطرين الذين "ليس لهم أي علاقة بنا وبعملنا". 

وأكد الباحثون إبقاء خوارزمية أداتهم طي الكتمان، لحماية المعلومات الشخصية للأشخاص الذين تم استخدام بياناتهم لتدريب النظام، حيث تستند أداتهم إلى بيانات غير إسمية من نحو 6 ملايين دنماركي جمعها معهد الإحصاء الوطني، بما في ذلك الدخل والمهنة ومكان الإقامة والإصابات وتاريخ الحمل.
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