انخفاض مبيعات آبل ايفون 10% في الربع الأول من 2024

كشفت أحدث التقارير عن تراجع مبيعات ابل من هواتف الأيفون في الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام بنسبة 10%.

إستعرض التقرير الأخير مبيعات ابل في الربع المالي الثاني من هذا العام، الذي بدأ في الأول من يناير وانتهى في 30 من أذار.

ولقد كشف التقرير عن إنخفاض مبيعات الشركة من هواتف الأيفون بنسبة 10% بينما إرتفعت إيرادات الشركة من الخدمة بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ولقد سجلت ابل إجمالي إيرادات 90.75 مليار دولار بإنخفاض بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي، بينما وصل صافي الدخل إلى 23.63 مليار دولار، أي إنخفض صافي الدخل مقارنة بالعام الماضي.

ويوضح التقرير أن السبب الرئيسي في تراجع مبيعات ابل يعود إلى الأسواق الآسيوية، وبشكل خاص في السوق الصيني وتايوان وهونج كونج، هذا إلى جانب إنخفاض المبيعات في سوق اليابان، وأسواق آسيوية أخرى.

من جانب أخر تشمل الخدمات التي شهدت إرتفاع في الإيرادات كلاً من تراخيص محركات البحث، والضمانات، وإشتراكات الخدمات المدفوعة، ولقد سجلت إيرادات هذه الخدمات إرتفاع يتخطى توقعات المحللين بقيمة 23.9 مليار دولار.

( نبض)