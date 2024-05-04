Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

انخفاض مبيعات آبل ايفون 10% في الربع الأول من 2024

Lebanon 24
04-05-2024 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1195492-638504522869182515.jpg
Doc-P-1195492-638504522869182515.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت أحدث التقارير عن تراجع مبيعات ابل من هواتف الأيفون في الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام بنسبة 10%.

 إستعرض التقرير الأخير مبيعات ابل في الربع المالي الثاني من هذا العام، الذي بدأ في الأول من يناير وانتهى في 30 من أذار.

 ولقد كشف التقرير عن إنخفاض مبيعات الشركة من هواتف الأيفون بنسبة 10% بينما إرتفعت إيرادات الشركة من الخدمة بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ولقد سجلت ابل إجمالي إيرادات 90.75 مليار دولار بإنخفاض بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي، بينما وصل صافي الدخل إلى 23.63 مليار دولار، أي إنخفض صافي الدخل مقارنة بالعام الماضي.

 ويوضح التقرير أن السبب الرئيسي في تراجع مبيعات ابل يعود إلى الأسواق الآسيوية، وبشكل خاص في السوق الصيني وتايوان وهونج كونج، هذا إلى جانب إنخفاض المبيعات في سوق اليابان، وأسواق آسيوية أخرى.

 من جانب أخر تشمل الخدمات التي شهدت إرتفاع في الإيرادات كلاً من تراخيص محركات البحث، والضمانات، وإشتراكات الخدمات المدفوعة، ولقد سجلت إيرادات هذه الخدمات إرتفاع يتخطى توقعات المحللين بقيمة 23.9 مليار دولار.

( نبض)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2024-05-04
12:15 | 2024-05-04
10:30 | 2024-05-04
07:59 | 2024-05-04
03:56 | 2024-05-04
23:53 | 2024-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24